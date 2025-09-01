ETV Bharat / state

மத்தியில் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தமிழர்களுக்கு விரோதமாகவே செயல்படுகிறார்கள் - ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி குற்றச்சாட்டு! - CITIZENSHIP FOR EELAM TAMILS

இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறுவதில் தான் சிக்கலாக உள்ளது. ஆனால் ஐரோப்பியா, கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளில் குடியுரிமை பெறப்பட்டு அங்கு அரசு, அரசியல் பொறுப்புகளில் வகிக்கிறார்கள் என ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் கூறினார்.

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன், ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சகாயம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன், ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சகாயம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 10:41 PM IST

சென்னை: மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும்? தமிழர்களுக்கு விரோதமாகவே செயல்படுகிறார்கள் என்று ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஈழ அகதிகள் பாதுகாப்புக் குழு சார்பில், ஈழத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கக்கோரி கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கியது தொடர்பாக, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன், ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சகாயம், உள்ளிட்டோர் சென்னை பத்திரிக்கையாளர் மன்றத்தில் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் பேசுகையில், '' தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேயிலை தோட்ட வேலைக்காக இலங்கை சென்ற தமிழர்கள் மீண்டும் தாயகம் திரும்பினாலும், அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படவில்லை. அதை வழங்கிட வலியுறுத்தி கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்குவதாக'' தெரிவித்தார்.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 110 முகாம்களில் 30-40ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தங்கியிருக்கும் சுமார் 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஈழத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கிட வலியுறுத்தியே இந்த கையெழுத்து இயக்கம் இருக்கும். இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறுவதில் தான் சிக்கலாக உள்ளது. ஆனால் ஐரோப்பியா, கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளில் விரைவில் குடியுரிமை பெறப்பட்டு அங்கு அரசு, அரசியல் பொறுப்புகளில் வகிக்கிறார்கள். குடியுரிமை விவகாரத்தில் உலக நாடுகள் பின்பற்றக்கூடிய சில சட்டங்களையாவது நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும்? தமிழர்களுக்கு விரோதமாகவே செயல்படுகிறார்கள். இந்த விவகாரத்தில் மனிதாபி மானத்தோடு செயல்பட வேண்டும். குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பானது அரசியல் பிரச்சினை தான். நீதிமன்றத்தின் மூலம் தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சினை இல்லை. மத்திய அரசு நினைத்தால் சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்து குடியுரிமை வழங்கலாம்'' என்றார்.

ஈழத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கக்கோரி கையெழுத்து இயக்கம்
ஈழத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கக்கோரி கையெழுத்து இயக்கம்
அதனைத் தொடர்ந்த ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சகாயம் பேசுகையில், '' இலங்கைக்கு தேயிலை தோட்ட வேலைக்கு சென்ற தமிழர்கள், அங்கு நடைபெற்ற போர் காரணமாக மீண்டும் தாயகம் திரும்பி முகாம்களில் தங்க வைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் முகாம்களில் இருப்போர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கலாம். மத்திய அரசு நினைத்தால், நிச்சயமாக மிகவும் தொன்மையான இனமாக இருக்கும் தமிழ் இனத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கலாம். இது ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கான பிரச்சினை என்று கருதாமல், மானுடத்திற்கான பிரச்சினை என்று பார்க்க வேண்டும்'' என கேட்டுக்கொண்டார்.

பின்னர், அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பதாகையில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அரிபரந்தாமன் முதலாவதாக கையொப்பம் இட்டு கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார். அதன் பின்னர், ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சகாயம் மற்றும் ஈழ அகதிகள் பாதுகாப்பு குழுவினர், ஆதரவாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள் என ஏராளமானோர் கையொப்பமிட்டனர்.

