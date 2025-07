ETV Bharat / state

சிவகங்கை அருகே ஆற்காடு நவாப் காலத்தைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு! - SIVAGANGAI ENGLISH INSCRIPTION

சிவகங்கை: சமத்துவபுரம் பகுதியில் கல்வெட்டு ஒன்று கிடப்பதாக சிவகங்கையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சத்தியன் என்பவர் தொல்நடைக் குழுவிற்கு தகவல் தெரிவித்தார். அதன் அடிப்படையில் அவ்விடத்தில் சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனர் புலவர் கா. காளிராசா, செயலர் இரா.நரசிம்மன் ஆகியோர் களஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

இதுகுறித்து சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனர், புலவர் கா.காளிராசா செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "சிவகங்கை நகர் பகுதியில் பழமையான கட்டிடம் ஒன்றை இடித்து அப்புறப்படுத்தி அந்த இடத்தில் பழைய கற்களை போட்டு வைத்ததில் இருந்து இக்கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள செய்தி, '1759 ஜூன் முதல் நாள் பிறந்து, 1779 ஜூலை 25 ஆம் நாள் இறந்து போன 20 ஆண்டுகள் ஒரு மாதம் 25 நாள் மட்டுமே இப்பூமியில் வாழ்ந்த திருமணமாகாத எலிசபெத் ஹெல்மர் எனும் இளம் பெண்ணிற்காக இக்கல்லறைக் கல்வெட்டு” என ஆங்கில எழுத்தால் எழுதப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கல்வெட்டு வரிகள்

HEAR:

LAID THE: BODY

OF: MS ELLIZA

BETH: HALMEY

ER BORNE: IN THE YEAR OF OUR LORD 1759

THE FIRS JUNE: DIED

1779 THE 25 JULY

HEAR AGE 20 YEAR

ONE MONTH 25 TAYS

புதைக்கப்பட்ட உடல் செல்வி எலிசபெத் ஹெல்மெர், இவர் கடவுள் அருளால் பிறந்தது 1759 ஜூன் முதல் நாள், இறந்தது 1779 ஜூலை 25ஆம் நாள். இவளுக்கு வயது 20 ஆண்டுகள் ஒரு மாதம் 25 நாள்கள் என எழுதப் பெற்றுள்ளது," என்று அவர் தெரிவித்தார்.