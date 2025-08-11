திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பர்வதமலையில் ஏற்பட்ட காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி 2 பெண்கள் அடித்து செல்லப்பட்டனர். இதில், ஒருவரின் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கத்தை அடுத்த தென்மகாதேவ மங்கலம் பகுதியில், சுமார் 4,560 அடி உயரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற பர்வதமலை உள்ளது. இந்த மலை உச்சியில் பிரம்மராம்பிகை அம்மன் சமேத மல்லிகா அர்ஜூனேஸ்வரர் சிவன் கோயில் அமைந்துள்ளது.
இந்த கோயிலுக்கு, தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை தினங்களில் வருகை புரிந்து, சிறப்பு பூஜைகள் செய்து தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில், நேற்று (ஆக.10) ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறையையொட்டி ஏராளமான பக்தர்கள் பர்வதமலை கோயிலுக்கு வருகை புரிந்தனர். அனைவரும் மலை உச்சிக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு கிழே இறங்கிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, திடீரென கனமழை பெய்தது. இதனால் பக்தர்கள் அருகில் உள்ள மரங்களின் கீழ் ஒதுங்கினர். அப்போது அங்கு பாயும் சிறு சிறு ஓடைகளில் நீர் வரத்து அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது.
இதையடுத்து, ஒரு சில நிமிடங்களில் ஓடைகளில் வெள்ளம் அதிகரித்து காட்டாறாக மாறியது. இந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி இரண்டு பெண்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர்.
இது குறித்து அங்கிருந்தவர்கள் காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கலசப்பாக்கம் போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டவர்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். முதற்கட்டமாக, இந்திரா, செல்வி ஆகிய 2 பெண்கள் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜ், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுதாகரன், கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெ.சு.தி.சரவணன் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட 2 பெண்களில் இந்திரா என்ற பெண்ணின் உடலை, இன்று (ஆக. 11) காலை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, செல்வி என்பவரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மீட்புப் பணிக்காக அரக்கோணத்தில் இருந்து 20-க்கும் மேற்பட்ட மீட்புக்குழுவினர் வருகை புரிந்துள்ளனர்.
