நாங்கள் தவெக-வுக்கு மார்க்கெட்டிங் அலுவலர்களா? அண்ணாமலை ஆவேசம்!

நாங்கள் என்ன தவெகவுக்கு மார்க்கெட்டிங் அலுவலர்களா? எங்களிடம் கேள்வி கேட்கும் நீங்கள் அக்கட்சியினரிடம் சென்று கேட்க வேண்டும் என அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் அண்ணாமலை பேட்டி
மதுரை விமான நிலையத்தில் அண்ணாமலை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 4:20 PM IST

மதுரை: கரூரில் நடைபெற்ற சம்பவம் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் தவிர்த்து மற்ற எல்லோரும் பேசுகிறார்கள். நாங்கள் என்ன அந்த கட்சிக்கு மார்க்கெட்டிங் அலுவலர்களா என அண்ணாமலை மதுரை விமான நிலையத்தில் கேள்வி எழுப்பினார்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பாக கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் இறந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக மீதும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீதும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தங்களது கருத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து திமுகவை குற்றம் சாட்டி நடிகர் விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ தமிழக அரசியல் களத்தை மேலும் சூடாக்கிய நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஏழு பொது நல வழக்குகளும் தவெக நிர்வாகிகள் புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார் ஆகியோர் முன்ஜாமின் கேட்ட வழக்குகளும் உச்சபட்ச எதிர்பார்ப்பை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்நிலையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை ஒட்டன்சத்திரம் மற்றும் கரூர் செல்வதற்காக சென்னையிலிருந்து இன்று மதியம் விமானம் மூலம் மதுரை வந்தடைந்தார். அப்போது செய்தியாளர்கள் அவரிடம் கரூர் சம்பவம் மற்றும் நீதிமன்ற விசாரணை குறித்து கேள்வி எழுப்பினர்கள். அப்போது பேசிய அண்ணாமலை, இதை தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இடம் கேளுங்கள். அவரைத் தவிர மற்ற எல்லோரும் கரூர் சம்பவத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள். நாங்கள் என்ன தவெகவுக்கு மார்க்கெட்டிங் அலுவலர்களா? எங்களிடம் கேள்வி கேட்கும் நீங்கள் அக்கட்சியினரிடம் சென்று கேட்க வேண்டும்.

தொடர்ந்து எங்களையே விரட்டி விரட்டி கேள்வி கேட்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்? சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நாங்கள் சொல்லி விட்டோம். ஆகையால் பத்திரிகையாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடம் கட்சியினரிடம் இது குறித்து கேள்வி எழுப்ப வேண்டுகிறேன் என்று மிக கோபத்துடன் பதிலளித்தார்.

மேலும், பாஜக குறித்து சீமான் கூறியது குறித்து அண்ணாமலையிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினார்கள். ஆனால் அவர், விஜய் குறித்து கேள்வி கேட்டதாக நினைத்துக் கொண்டு படபடவென பேசினார். மேலும் கரூருக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்பிக்கள் குழு வந்தது தமிழக முதல்வர் தெரிவித்த கருத்து தொடர்பாக எழுப்பிய கேள்விக்கு, முதல்வர் கூறியது குறித்து நாளை பேசுகிறேன் எனக் கூறிவிட்டு காரில் ஏறி சென்றுவிட்டார்.

