சென்னை: கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள போலி வாக்காளர்களை நீக்கக் கோரி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்த மனு மீது பதிலளித்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டப் பேரவைக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், கரூர் தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள இறந்தவர்களின் பெயர்களையும், போலி வாக்காளர்களின் பெயர்களையும் நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "போலி வாக்காளர்களையும், இறந்த வாக்காளர்களின் பெயர்களையும் பட்டியலில் இருந்து நீக்காவிட்டால் அது தேர்தல் முடிவுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, கள்ள ஓட்டு போடுவதற்கு வழி வகை செய்யும். வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர் பட்டியலை சரி பார்க்க வேண்டிய வாக்குச் சாவடி அதிகாரிகளாக திமுகவினரே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீனில் வெளியே உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள் திமுகவுக்கு வெற்றி பெற்றுத் தர பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகின்றனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக கரூரில் இறந்த வாக்காளர்களை சேர்த்து கள்ள ஓட்டு போட முயற்சி செய்கின்றனர். இதனால், நேர்மையாக ஜனநாயக ரீதியில் தேர்தலை சந்திக்கும் அரசியல் கட்சிகள் தோல்வியடைய வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. அதனால், தேர்தல் ஆணையம் நேரடியாக தலையிட்டு போலி வாக்காளர்களை நீக்கி, புதிய பட்டியலை வெளியிட உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி சுந்தர் மோகன் அடங்கிய அமர்வு, தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்தனர்.