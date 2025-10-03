ETV Bharat / state

இறந்ததாக எண்ணி கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர்... உயிருடன் வந்ததால் உறைந்த உறவினர்கள்!

ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் இறந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிய சில மணி நேரத்திலேயே அவருக்கு உயிர் வந்து, மீண்டும் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியருக்கு வைக்கப்பட்ட பேனர்
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியருக்கு வைக்கப்பட்ட பேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 5:21 PM IST

1 Min Read
கள்ளக்குறிச்சி: உயிருடன் இருக்கும் போதே ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியருக்கு உறவினர்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி பேனர் வைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே கூந்தலூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தம்பு என்கிற ராமதாஸ் (59). அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றிய இவர், விருப்ப ஓய்வு பெற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி உளுந்தூர்பேட்டை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கொண்டிருந்த இவரது இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது டிராக்டர் ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

அந்த விபத்தில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவரை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள் உளுந்தூர்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். ஆனால், மேல் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். அதன்பேரில் கடந்த 2 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த ராமதாஸ், நேற்று (அக்.2) சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே அஞ்சலி பேனர் வைத்த உறவினர்கள்
உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே அஞ்சலி சுவரொட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, ராமதாஸின் உடலை சொந்த ஊருக்கு எடுத்த வந்த உறவினர்கள், இறுதிச் சடங்குகள் செய்வதற்கான வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். குறிப்பாக, கூந்தலூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஆட்டோ மூலம் மரண அறிவிப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. ஆங்காங்கே கண்ணீர் அஞ்சலி பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு, பந்தல் போடப்பட்டு இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வந்தன.

இதற்கிடையே, நேற்று மாலை 4 மணிக்கு ஆம்புலன்ஸில் இருந்த ராமதாஸை கீழே இறக்கிய போது, அவரது உடலில் திடீரென அசைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள் உடனடியாக உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர்.

அங்கு ராமதாஸை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளதால், மீண்டும் மேல்சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட ராமதாஸ், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று மாலை 7 மணியளவில் உயிரிழந்தார்.

இறந்ததாக கூறிய நபருக்கு மீண்டும் உயிர் வந்ததால் பரபரப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதனை அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். தொடர்ந்து, மீண்டும் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ராமதாஸ் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வந்த உறவினர்கள் இறுதிச்சடங்கை செய்தனர்.

தனியார் மருத்துவமனையின் அலட்சியத்தால், ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் உயிருடன் இருக்கும் போதே அவருக்கு இறுதிச்சடங்குகள் செய்யப்பட்ட சம்பவம் கள்ளக்குறிச்சியில் நிகழ்ந்துள்ளது. அப்போது, வைக்கப்பட்ட கண்ணீர் அஞ்சலி பேனர்கள் கிழிக்கப்பட்டு, அவர் இறந்த பிறகு மீண்டும் பேனர்கள் வைக்கப்பட்ட நிகழ்வு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

