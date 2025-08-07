Essay Contest 2025

மர்மமான முறையில் மாணவர் மரணம்: போலீசாரே உடலை தகனம் செய்ததால் பெற்றோர் அதிர்ச்சி! - POLICE CREMATED STUDENT BODY

நெல்லையில் கிணற்றில் விழுந்து உயிரிழந்த மாணவரின் உடலை போலீசார் தகனம் செய்ததால் உறவினர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மாணவரின் உறவினர்கள்
போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மாணவரின் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 9:17 AM IST

திருநெல்வேலி: வடக்கன்குளத்தில் பள்ளி விடுதியின் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட மாணவரின் உடலை பெற்றோர் வாங்க மறுத்த நிலையில், நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி மாணவரின் உடலை போலீசார் தகனம் செய்ததால் உறவினர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தென்காசி மாவட்டம் மாறாந்தை பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவன், நெல்லை வடக்கன்குளம் பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் விடுதியில் தங்கி 7ஆம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த மாதம் 8ஆம் தேதி விடுதியில் உள்ள கிணற்றில் மாணவர் உயிரிழந்து கிடப்பதாக போலீசாருக்கு விடுதி நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்தனர்.

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் போலீசார், மாணவரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து பணகுடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். ஆனால், மாணவரின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாகவும், இது கொலை எனக்கூறி உடலை வாங்க மறுத்தும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

உயிரிழந்த மாணவர்
உயிரிழந்த மாணவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், போலீசார் உறவினர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாத சூழலில், சிபிசிஐடி விசாரணை கோரி மாணவரின் பெற்றோர் நீதிமன்றத்தை நாடினர். இதற்கிடையில், மாணவரின் உடலை வாங்க வலியுறுத்தி கோட்டாட்சியர் உத்தரவு நோட்டீஸை போலீசார் மாணவரின் பெற்றோரிடம் வழங்கியுள்ளனர். அதில், உடலை வாங்க மறுத்தால் அடக்கம் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், உடலை வாங்க அவகாசம் வேண்டும் என உறவினர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த சமயத்தில், நீதிமன்ற உத்தரவை காட்டி ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதிக்குள் உடலை வாங்கவில்லை என்றால் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என போலீசார் மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்பினர். இதனால், நேற்று (ஆகஸ்ட் 6) மாணவரின் உடலை வாங்க உறவினர் சென்ற நிலையில், ஏற்கனவே மாணவரின் உடலை போலீசார் தகனம் செய்ய கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் சிந்துப்பூந்துறை பகுதியில் இருக்கும் மாநகராட்சி எரிவாயு தகனம் மேடைக்கு வந்தனர். ஆனால், அதற்குள் போலீசார் மாணவரின் உடலை தகனம் செய்தனர். இதனால், மாணவரின் உறவினர்கள் போலீசாரிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து உயிரிழந்த மாணவரின் பெற்றோர் கூறுகையில், “நாங்கள் உடலை வாங்க வருகிறோம் என தெரிவித்தும், போலீசார் உடலை தகனம் செய்துள்ளனர். பள்ளி நிர்வாகம் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தடயங்களை அழிக்கவே உடலை தகனம் செய்துள்ளனர்” என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர்.

