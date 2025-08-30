ETV Bharat / state

தூத்துக்குடியில் கூலித்தொழிலாளி வெட்டிக்கொலை; சடலத்துடன் உறவினர்கள் சாலை மறியல்! - THOOTHUKUDI MURDER

டிஎஸ்பி வந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். அப்போது கொலையில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள். தர்மரின் வாரிசுக்கு அரசு வேலை வழங்க பரிந்துரை செய்யப்படும் என்று உறுதி அளித்தார்.

உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 30, 2025 at 10:53 PM IST

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே கூலித் தொழிலாளி மர்ம நபர்களால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை உடனே கைது செய்ய வலியுறுத்தி சடலத்துடன் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள தோழப்பன்பண்ணையில் கோயில் கொடை விழா நடந்து வருகிறது. விழாவில் நேற்று நள்ளிரவில் வானவேடிக்கை நடந்தது. அப்போது இரு பிரிவினருக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில் அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை தோழப்பன்பண்ணையை சேர்ந்த தர்மர் என்ற கூலித் தொழிலாளி கோயில் கொடை விழாவில் கலந்துகொண்டு விட்டு தனது வீட்டுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பி கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென வழிமறித்த மர்ம நபர்கள் தர்மரை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடினர்.

இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் உடனே ஸ்ரீவைகுண்டம் காவல் நிலையத்துக்கு தெரியப்படுத்தினர். தகவல் அறிந்த ஸ்ரீவைகுண்டம் போலீசார் விரைந்து சென்று தர்மர் சடலத்தை மீட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். போலீசாரின் விசாரணையில் கோயில் விழாவில் இரு பிரிவினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் தர்மர் கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.

இதற்கிடையே இன்று மாலை 4 மணி அளவில் கொலை செய்யப்பட்ட தர்மரின் சடலம் பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலமாக சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது ''தர்மர் கொலைக்கு காரணமான குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும். இறந்த தர்மரின் மகளுக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்'' என கூறி ஸ்ரீவைகுண்டம் தூத்துக்குடி பிரதான சாலையில் தர்மரின் சடலத்துடன் உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் டிஎஸ்பி சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். அப்போது இக்கொலையில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள். தர்மரின் வாரிசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வேலை வழங்க பரிந்துரை செய்யப்படும் என்று உறுதி அளித்தார். இதை ஏற்றுக்கொண்ட உறவினர்கள் தர்மரின் சடலத்துடன் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டதோடு, போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது.

