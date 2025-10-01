ETV Bharat / state

பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் மகன் மீதான விபத்து வழக்கு.. மீண்டும் விசாரிக்க மனு!

அதிமுக எம்.எல்.ஏ பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் மகன் மீதான விபத்து வழக்கை, 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் விசாரணை செய்ய நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 8:56 PM IST

சென்னை: முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமனின் மகன் பிரவீன் மீதான வழக்கை மீண்டும் காவல்துறை விசாரிக்கக்கோரி, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு குழு உறுப்பினர் பெங்களூரு புகழேந்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

திருப்பூர் மாவட்டம், பெருமாநல்லூர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட அதியூர் பிரிவு மேம்பாலம் அருகில், 2016 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 4ஆம் தேதி இரண்டு கார்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், ஒரு காரில் பயணித்த வீரசுரேகா என்ற பெண் பலியானார். இதனால், அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டு மரணம் ஏற்படுத்தியதாக IPC Sec 304(A) பிரிவின் கீழ் பிரவீன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இந்த விபத்து தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த அவினாசி நீதிமன்றம், விபத்தை ஏற்படுத்திய காரை ஓட்டிச் சென்ற முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமனின் மகன் பிரவீனுக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதித்து, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து பிரவீன் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு, திருப்பூர் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை காவல் துறையினர் முறையாக விசாரிக்கவில்லை எனவும், மறு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரி, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு குழுவைச் சேர்ந்த பெங்களூரு வா.புகழேந்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், ‘விபத்து ஏற்படுத்திய கார், முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமனுக்கு சொந்தமானது. காரை வேகமாக ஓட்டிச் சென்று அவரது மகன் பிரவீன் விபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

மேலும், குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிரவீனின் அரசியல் பின்புலம் காரணமாக, பெருமாநல்லூர் காவல்துறையினர் பாரபட்சமாக விசாரணை நடத்தியுள்ளதாகவும், பிரவீனின் காரில் கல்லூரி மாணவிகள் பயணித்தது ஏன்? என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரிக்கவில்லை. ஆகையால், அனைத்து கோணங்களிலும் மறு விசாரணை நடத்தக் கோரி கடந்த ஜூலை 16 ஆம் தேதி காவல்துறைக்கு அளித்த மனுவை பெருமாநல்லூர் காவல்துறையினர் நிராகரித்து விட்டதாகவும்’ கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆகையால், உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது. தற்போது, இந்த மனு, நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

