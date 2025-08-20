சென்னை: தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்கிய சென்னை மாநகராட்சி தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியின் 5 மற்றும் 6 வது மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணிகளை 276 கோடி ரூபாய்க்கு தனியார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கி, கடந்த ஜூன் 16 ஆம் தேதி மாநகராட்சி மன்றக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டடம் அருகே நூற்றுக்கணக்கான தூய்மைப் பணியாளர்கள் 12 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பிறகு, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, பிறகு விடுவிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்க வகை செய்யும் தீர்மானத்துக்கு தடை விதிக்கக் கோரி 'உழைப்போர் உரிமை இயக்கம்' சார்பில் அதன் தலைவர் பாரதி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அதில், "5, 6 மண்டலங்களில் பணியாற்றும் 2,042 நிரந்தர பணியாளர்கள் வேறு மண்டல பணிகளுக்கு மாற்றப்படலாம் என்ற அச்ச உணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், 1,953 தற்காலிக பணியாளர்கள் ஒப்பந்த நிறுவன விதிகளின்படி பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என கூறினாலும், அவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கு தொழிலாளர் நீதிமன்றத்திலும் நிலுவையில் உள்ளது. வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போதே, தூய்மைப் பணிகள் தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் மாநகராட்சியின் தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் மாநகராட்சி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாதிடுகையில், "ஒப்பந்ததாரர் மூலம் தூய்மைப் பணி வழங்கப்படும். யாரும் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட மாட்டார்கள். சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 15 மண்டலங்களில் 11 மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணி ஏற்கனவே தனியாருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டன. தற்போது ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் 2,000 தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கும் அதிக ஊதியத்துடன் வருங்கால வைப்பு நிதி, இன்சூரன்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளுடன் வேலை வழங்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.
ஒப்பந்த நிறுவனம் தரப்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர், "தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்குவது அரசின் கொள்கை முடிவு. இந்த முடிவில் விதிமீறல் இருந்தால் மட்டுமே நீதிமன்றம் தலையிட முடியும். இதுவரை 341 பணியாளர்கள் மட்டுமே பணிக்கு வந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு பணி நியமன உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 1,900 பணியாளர்கள் தேவை என்ற நிலையில், பணிக்கு சேர்வதற்கான கால அவகாசத்தை ஆகஸ்ட் 31 வரை நீட்டிக்க தயாராக இருக்கிறோம்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி சுரேந்தர், "சென்னை மாநகராட்சியின் தூய்மை பணிகளை தனியாருக்கு வழங்கும் தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய முடியாது. தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற நிலை எழவில்லை. ஒப்பந்ததாரர் நிறுவனத்துடன் சென்னை மாநகராட்சி கலந்து பேசி தூய்மை பணியாளர்கள் கடைசியாக பெற்ற ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.