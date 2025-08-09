Essay Contest 2025

ரேபிடோ ஓட்டியவர்களின் பைக்குகள் பறிமுதல்... அதிரடி காட்டும் டிராஃபிக் போலீஸ்! காரணம் என்ன? - RAPIDO BIKE SEIZED IN KOVAI

கோவையில் சொந்த பயன்பாட்டு வாகனங்களை செயலிகள் மூலம் பொது போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தியதாக கார்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

ரேபிடோ ஓட்டியவர்களின் பைக்குகள் பறிமுதல்
ரேபிடோ ஓட்டியவர்களின் பைக்குகள் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 5:08 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சொந்த வாகங்களை பொது போக்குவரத்தாக பயன்படுத்தினால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களில் பீக் ஹவர்ஸ்களையும் தாண்டி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனை தவிர்க்க அலுவலகம் மற்றும் கல்லூரிக்கு செல்வோர் ரேபிடோ உள்ளிட்ட செயலிகள் மூலம் வாடகை வாகனங்களில் பயணித்து வருகின்றனர். கார்கள் மட்டுமின்றி இரு சக்கர வாகனங்களையும் டாக்ஸியாக இணைத்துக் கொள்ள அந்தந்த செயலிகள் அனுமதிக்கின்றன.

அதனால், வெகு தூரம் அலுவலகம் செல்பவர்கள் பகுதி நேரமாகவும் மற்றும் பலர் முழு நேரமாகவோ ரேபிடோ ஓட்டி வருகின்றனர். மேலும், கார் டாக்ஸியை விட பைக் டாக்ஸியில் குறைந்த கட்டணம் வசூலிப்பதால், தனியாக பயணம் செல்பவர்கள் பெரும்பாலும் பைக் டாக்ஸியை தேர்வு செய்து வருகின்றனர்.

இதன் காரணமாக, வாடகைக்கு கார் ஓட்டுபவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், சொந்த பயன்பாட்டிற்கு வாங்கப்பட்ட வாகனங்களை வாடகைக்கு விடுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், கோவையில் கடந்த திங்கட்கிழமை ரேபிடோ உள்ளிட்ட வாகனங்களை இயக்க அனுமதிக்க கூடாது என போராட்டம் செய்தனர். இதனை அடுத்து வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு சென்று தங்கள் கோரிக்கைகளையும் முன் வைத்தனர். இந்த நிலையில் வட்டார போக்குவரத்து வாகன ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு இடங்களில் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பொது பயன்பாட்டுக்காக சொந்த வாகனங்களை பயன்படுத்தியதாக 12 இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு மொத்தமாக ஒரு லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இது குறித்து கால் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் கூறுகையில், ''பல லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் கார்கள் வாங்கி வாடகைக்கு ஓட்டி வரும் வருகிறோம். ஆனால், சொந்த பயன்பாட்டிற்காக வாங்கப்படும் இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை டாக்ஸியாக பயன்படுத்துவதால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருமுறை வாடகை காருக்கான வரி செலுத்தி வருகிறோம். இவ்வாறு முதலீடு செய்து கார் வாங்கினாலும், சரியாக வாடகை கிடைக்காததால் அதற்கான டியூ கட்ட முடிவதில்லை. இவர்கள் எளிதாக குறைந்த கட்டணத்தில் வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்து விடுகின்றனர். மேலும் அவ்வாறு செல்வோருக்கு பாதுகாப்பு என்பது கேள்வி குறியாக உள்ளது. இதன் காரணமாக பல லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதனை தடுக்க வேண்டி தமிழ்நாடு அரசுக்கு பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் இதில் அரசு எந்த ஒரு உறுதியான முடிவையும் இதுவரை எடுக்கவில்லை. எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் இந்த செயலிகளை தடை செய்ய வேண்டும்'' என்றனர்.

மேலும், கோவை நகரில் இதுபோன்ற சோதனைகள் தொடரும் எனவும் சொந்த வாகங்களை பொது போக்குவரத்தாக பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

