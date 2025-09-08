ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த மர்ம கும்பல்
இரவு நேரத்தில் தென்னந்தோப்பு அருகே அமர்ந்து தமது ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணை மூன்று பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் தூக்கிச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 8, 2025 at 3:45 PM IST
ராணிப்பேட்டை: தென்னந்தோப்பு அருகே தனது ஆண் நண்பருடன் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணை மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தெங்கால் பாலாற்றங்கரை பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்பு ஒன்று உள்ளது. இந்த பகுதியில் இரவு நேரங்களில் ஆள் நடமாட்டம் குறைவாக இருக்கும் நிலையில் அவ்வப்போது இளைஞர்கள் கூடி மது அருந்தி வருவதும், அந்த வழியாக வருபவர்களிடம் அவர்கள் சண்டையிடுவதையும் வழக்கமாக கொண்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு இளம்பெண் ஒருவர் அந்த பகுதியில் தனிமையாக அமர்ந்து தனது ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது அந்த வழியாக வந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பலின் பார்வை அவர்கள் மீது விழுந்துள்ளது. உடனே அவர்களை வழிமறித்த மூன்று பேர் கொண்ட அந்த கும்பல் இளம்பெண்ணிடம் தகாத வார்த்தையில் பேசியுள்ளது. இதனை அந்த இளம்பெண்ணின் நண்பர் தட்டிக்கேட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த கும்பல் இளம்பெண்ணின் நண்பரை தாக்கிவிட்டு இளம்பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக அங்கிருந்து தூக்கி சென்றுள்ளது. பின்னர் அந்த கும்பலை சேர்ந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளனர்.
பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளான பெண் உடனடியாக அவரது வீட்டுக்கு சென்று, இச்சம்பவம் குறித்து தனது பெற்றோருடன் சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், வழக்கை உடனடியாக ராணிப்பேட்டை மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு மாற்றினர். மேலும், மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் இமயவர்மன் தலைமையில் சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணையில் இறங்கினர்.
முதற்கட்டமாக சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் சுற்றி திரிந்த மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்து ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து காவல்துறை தரப்பில் கேட்டபோது, "இந்த வழக்கு குறித்து தீவிர விசாரணை செய்து வருகிறோம். சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை விரைவில் கண்டுப்பிடித்து சட்டத்தின் முன் நிற்க வைப்போம்" என்று தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் உள்ளூரை சேர்ந்தவர்களா? அல்லது வேறு ஊரை சேர்ந்தவர்களா? இதற்கு முன் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அப்பகுதியில் நடந்துள்ளதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.