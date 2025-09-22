டிரிப்புக்கு போவதுபோல் கும்பலாக போதை மாத்திரை கடத்தல்: ’அலேக்’காக தூக்கிய தனிப்படை போலீசார்!
மும்பையில் இருந்து கும்பலாக டிராவல் பேக்கில் போதை மாத்திரைகளை கடத்தி வந்த 5 இளைஞர்களை தனிப்படை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 22, 2025 at 10:50 AM IST
ராணிப்பேட்டை: மும்பையை சேர்ந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல் ரயில் மூலம் மூட்டை மூட்டையாக போதை மாத்திரைகளை கடத்தி வந்த நிலையில் தனிப்படை போலீசார் அவர்களை அலேக்காக பிடித்து 3,000 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
ராணிப்பேட்டையில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். மேலும் இதற்கென பகல் இரவாக காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் மும்பையிலிருந்து ராணிப்பேட்டைக்கு ரயில் மூலம் போதை மாத்திரைகள் கடத்தப்பட்டு வருவதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, கடந்த ஒரு வாரகாலமாக தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் மும்பையிலிருந்து அரக்கோணத்திற்கு ரயில் மூலம் வந்து இறங்கியதை போலீசார் கண்டறிந்தனர். பின்னர் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த பையில் மூட்டை மூட்டையாக போதை மாத்திரைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரிய வந்தது. உடனே அவர்களிடமிருந்து 30,000 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்த தனிப்படை போலீசார், அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர்.
அந்த விசரணையில் அவர்கள் ஐந்து பேரும் மும்பை பகுதியைச் சேர்ந்த சாஹித் உமையர், முத்தாசா, மங்கேஷ், ஷங்கர், விநாயகமூர்த்தி என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர்கள் யாரிடம் ஒப்படைப்பதற்காக இந்த போதை மாத்திரைகளை கொண்டு வந்தனர்? யாரிடம் இருந்து அதனை வாங்கி வந்தனர்" இதற்கு முன் இவர்கள் இதுபோன்று எங்கெல்லாம் போதை மாத்திரைகளை எடுத்து சென்று விற்பனை செய்துள்ளனர்? என்பன உள்ளிட்டவை குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஏற்கெனவே கடந்த வாரம் ராணிப்பேட்டை வழியாக சென்ற ரயில் ஒன்றில் சென்னையைச் சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர்கள் 1,480 போதை மாத்திரைகள் பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் அவர்களை கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் இளைஞர்களிடம் அதேபோன்ற போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் இந்த இரண்டு சம்பவத்துக்கு தொடர்புள்ளதா? இரண்டிற்கும் பின் இருப்பது ஒரே போதை மாத்திரை சப்ளை கும்பலா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து காவல்துறை தரப்பில் கூறுகையில், “போதைப்பொருள் கடத்தல் சம்பவங்கள் குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் உள்ளோம். இதுபோன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களை உடனடியாக கைது செய்து சட்டபடி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ரயிலிலோ, சாலையிலோ சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் போதை மாத்திரை அல்லது எதாவது போதைப்பொருட்களுடன் யாரேனும் சுற்றி திரிவதை பொதுமக்கள் பார்த்தால் உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தாருங்கள்” என்றார்.