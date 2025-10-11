'தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்' - ராமேஸ்வர மீனவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம்!
இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : October 11, 2025 at 9:19 AM IST
ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களது விசைப்படகுகளை விடுவிக்க வலியுறுத்தி, ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இன்று காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கி உள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து, கடந்த 8 ஆம் தேதி 300-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர். அவர்கள் தலைமன்னார் - தனுஷ்கோடி இடையே மீன்பிடித்து கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி, ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த 4 விசைப்படகுகளையும், அதிலிருந்து 30 மீனவர்களையும் கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் இலங்கை மன்னார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். மீனவர்களை விசாரித்த நீதிமன்றம், 30 பேருக்கும் வரும் 23 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதித்து உத்தரவிட்டது. உத்தரவையடுத்து, ராமேசுவரம் மீனவர்கள் 30 பேரும் இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
அதேபோல், இலங்கையின் நெடுந்தீவு மேற்கு கடற்பரப்பு பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் 17 பேரையும், இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து காங்கேசன்துறை கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் சென்றனர். அவர்களிடமிருந்து ஒரு படகையும் பறிமுதல் செய்தனர். ஒரே இரவில் 5 விசைப்படகுகள் மற்றும் 47 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு முதலமைசர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்து, இந்திய வெளியுறவு துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். அந்த கடிதத்தில், ‘இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை உடனடியாக விடுக்க வேண்டும். இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்கள் விடுக்கப்பட தூதர நடவடிக்கை அவசியம்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களின் விசைப்படகுகளை விடுவிக்க கோரி, ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் இன்று முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதன் காரணமாக, ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்தில் 700 மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களும், 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீன்பிடி தொழில் சார்ந்த தொழிலாளிகளுக்கும் வேலை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட்டு, தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.