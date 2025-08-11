ETV Bharat / state

கண்ணீர் தான் எங்கள் வாழ்க்கையா? வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்! - RAMESWARAM FISHERMEN PROTEST

அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்காதபட்சத்தில், 15 ஆம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டத்தையும், 19ஆம் தேதி ரயில் மறியல் போராட்டத்தையும் மீனவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

ராமேஸ்வரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள படகுகள்
ராமேஸ்வரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள படகுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 9:30 AM IST

1 Min Read

ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படையினரின் அத்துமீறலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வலியுறுத்தி, ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் இன்று முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளர்.

தமிழக மீனவர்களை நடுக்கடலில் கைது செய்வதும், அவர்களின் வலைகளை அறுப்பதும், விசைப் படகுகளை பறிமுதல் செய்வதும் என இலங்கை கடற்படையினரின் அராஜகம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு செல்லும் போது, எல்லை தாண்டி மீன்பிடிப்பதாகக் கூறி இலங்கை கடற்படையினர், அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்து விடுகின்றனர். மேலும், அவர்களுடைய மோட்டார் விசைப் படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து கொள்கின்றனர்.

இதனால் படகுகள் சேதமடைவதோடு, மீனவக் குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, இலங்கை கடற்படையினரின் அராஜகத்தை தடுத்து நிறுத்துமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு மீனவர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, கடந்த 55 நாட்களில் ராமேஸ்வரம் மீன் பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து மீன் பிடிக்கச் சென்ற 61 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

இதனை கண்டித்து, ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் இன்று முதல் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மீனவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தியும், இலங்கை கடற்படையினரின் அராஜகத்தை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தியும் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இன்று (ஆக. 11) நடந்த மீனவர்கள் அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முடிவை அவர்கள் எடுத்தனர்.

இதையும் படிங்க: வெளிநாட்டினரிடம் காரியம் சாதிக்கும் அறிவு பாஜகவினருக்கு இல்லை: கார்த்தி சிதம்பரம் நறுக்

மேலும், சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுதலை செய்வதில் காலதாமதமாகும்பட்சத்தில், வரும் 15 ஆம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டத்திலும், 19 ஆம் தேதி ரயில் மறியல் போராட்டத்திலும் ஈடுபடப் போவதாக மீனவர்கள் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த போராட்டங்களில் அனைத்து விசைப்படகு மீனவர்களும் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொள்ளவதாக அறிவித்துள்ளனர். நாளை (ஆகஸ்ட் 12) ஆர்ப்பாட்டத்தை தங்கச்சிமடத்திலும் மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

மீனவர்களின் இந்த தொடர் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக ராமேஸ்வரத்தில் சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்ட மீன்பிடி விசைப் படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால் தினசரி ரூ.1 கோடி வரை அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படையினரின் அத்துமீறலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வலியுறுத்தி, ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் இன்று முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளர்.

தமிழக மீனவர்களை நடுக்கடலில் கைது செய்வதும், அவர்களின் வலைகளை அறுப்பதும், விசைப் படகுகளை பறிமுதல் செய்வதும் என இலங்கை கடற்படையினரின் அராஜகம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு செல்லும் போது, எல்லை தாண்டி மீன்பிடிப்பதாகக் கூறி இலங்கை கடற்படையினர், அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்து விடுகின்றனர். மேலும், அவர்களுடைய மோட்டார் விசைப் படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து கொள்கின்றனர்.

இதனால் படகுகள் சேதமடைவதோடு, மீனவக் குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, இலங்கை கடற்படையினரின் அராஜகத்தை தடுத்து நிறுத்துமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு மீனவர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, கடந்த 55 நாட்களில் ராமேஸ்வரம் மீன் பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து மீன் பிடிக்கச் சென்ற 61 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

இதனை கண்டித்து, ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் இன்று முதல் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மீனவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தியும், இலங்கை கடற்படையினரின் அராஜகத்தை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தியும் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இன்று (ஆக. 11) நடந்த மீனவர்கள் அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முடிவை அவர்கள் எடுத்தனர்.

இதையும் படிங்க: வெளிநாட்டினரிடம் காரியம் சாதிக்கும் அறிவு பாஜகவினருக்கு இல்லை: கார்த்தி சிதம்பரம் நறுக்

மேலும், சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுதலை செய்வதில் காலதாமதமாகும்பட்சத்தில், வரும் 15 ஆம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டத்திலும், 19 ஆம் தேதி ரயில் மறியல் போராட்டத்திலும் ஈடுபடப் போவதாக மீனவர்கள் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த போராட்டங்களில் அனைத்து விசைப்படகு மீனவர்களும் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொள்ளவதாக அறிவித்துள்ளனர். நாளை (ஆகஸ்ட் 12) ஆர்ப்பாட்டத்தை தங்கச்சிமடத்திலும் மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

மீனவர்களின் இந்த தொடர் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக ராமேஸ்வரத்தில் சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்ட மீன்பிடி விசைப் படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால் தினசரி ரூ.1 கோடி வரை அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMESWARAM FISHERMEN PROTESTSRILANKAN NAVYராமேஸ்வர மீனவர்கள் போராட்டம்இலங்கை கடற்படைRAMESWARAM FISHERMEN PROTEST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.