கரூர் சம்பவத்தில் முதலமைச்சரின் செயல்பாடு சரியானதா? சட்டென சொன்ன ராமதாஸ்!

பாமகவின் புதிய இளைஞரணி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்க்குமரனுக்கு ராமதாஸ் இன்று நியமன கடிதத்தை வழங்கினார்.

ராமதாஸ், தமிழ்க்குமரன்
ராமதாஸ், தமிழ்க்குமரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 2, 2025 at 7:18 PM IST

விழுப்புரம்: கரூர் துயர சம்பவத்தில் தமிழ்நாடு முதல்வர் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி திறம்பட செயல்பட்டார் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

பாமகவில் ராமதாஸ் - அன்புமணி இடையே கடந்த சில மாதங்களாக மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில், கட்சியின் புதிய இளைஞரணி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்க்குமரனுக்கு ராமதாஸ் இன்று நியமன கடிதத்தை வழங்கினார்.

இதனிடையே திண்டிவனம் தைலாபுரத்தில் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், ''இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல்" என்ற திருக்குறளை மேற்கோள்காட்டி பேச தொடங்கினார்.

அப்போது அவர், ''இன்று எனக்கு மகிழ்ச்சியான நாள், எனது நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறப்போகும் நாள். நான் அதிகம் நேசிக்கும் பிள்ளைகளில் ஒருவர் தமிழ்க்குமரன். தமிழ்க்குமரனை பாமக இளைஞரணித் தலைவராக நியமனம் செய்கிறேன். இவருக்கு ஏற்கெனவே இந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. நான் தான் அந்த நியமனக் கடிதத்தை அவருக்கு கொடுத்தேன். உடனே இதனை தமிழ்க்குமரன், அன்புமணியிடம் போனில் கூறியுள்ளார். அதற்கு, ‘இதை ஏற்கமுடியாது, உடனடியாக நீ பொறுப்பை ராஜினாமா செய்’ என்று அவர் சொல்லியுள்ளார். நான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டாம் என சொன்னேன்.

பின்னர் சில மாதங்களில் கட்சியின் பொதுக்குழு நடந்தது. பொதுக்குழுவுக்கு வருவதற்காக தமிழ்க்குமரன் குடும்பத்துடன் வந்திருந்தார். ஆனால், தமிழ்க்குமரன் பொதுக்குழுவுக்கு வரக்கூடாது என அன்புமணி சொல்லிவிட்டார். இதனால் மனம் நொந்து அவர் திரும்பிவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: 'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

பின்னர் 2 மாதம் கழித்து அந்த நியமனக் கடிதத்தை கிழித்துப் போடச் சொன்னேன். அதன் பிறகு கடந்த ஆண்டு பொதுக்குழுவில் என் மூன்றாவது பேரன் முகுந்தனுக்கு இளைஞர் சங்கத் தலைவர் பொறுப்பை வழங்கினேன். அப்போதுதான் மைக்கை தூக்கி போட்டார் அன்புமணி. இப்போது மீண்டும் தமிழ்க்குமரனை இளைஞரணித் தலைவராக்கியுள்ளேன். அவர் இந்த பொறுப்பில் சிறப்பாக செயல்படுவார்” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து மரக்காணத்தில் நடைபெற்ற கலவரம் தொடர்பாக உங்களை கைது செய்தார்கள், தற்போது கரூரிலும் 41 உயிர்கள் பறிபோயின. இதற்கு அந்த கட்சியின் தலைவர் கைது செய்யப்படுவாரா? என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு, ''அதனைப் பற்றி இப்போது நான் கூற விரும்பவில்லை'' என்றார்.

மேலும், கரூரில் நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பாக அரசின் செயல்பாடு எவ்வாறு இருந்தது? என்கிற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், '' தமிழ்நாடு முதல்வர் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி திறம்பட செயல்பட்டார்'' என தெரிவித்தார்.

பாமக RAMADOSSKARUR TRAGEDYராமதாஸ்RAMADOSS ABOUT KARUR TRAGEDY

