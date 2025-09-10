ETV Bharat / state

பாமகவின் சின்னம் உரிமை யாருக்கு? கேவியட் மனு தாக்கல் செய்தார் ராமதாஸ்

ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம், உரிமையியல் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றில் கேவியட் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ராமதாஸ்
ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 2:14 PM IST

1 Min Read
சென்னை: பாமக தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட அன்புமணி, கட்சி பெயருக்கோ, மாம்பழம் சின்னத்துக்காகவோ வழக்கு தொடர்ந்தால், தங்கள் தரப்பை கேட்காமல் உத்தரவு பிறப்பிக்கக் கூடாது என்று ராமதாஸ் தரப்பில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த டிசம்பர் மாதம் விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற பாமகவின் சிறப்பு பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ், அவரது மூத்த மகளான காந்திமதியின் மகன் முகுந்தனை இளைஞர் அணி பிரிவு தலைவராக அறிவித்தார். இதற்கு, அதே மேடையில் உடனடியாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆட்சேபனை தெரிவித்தார். அன்றில் இருந்து, ராமதாஸ் - அன்புமணி இடையே மனக்கசப்பு தொடங்கியது.

அதன் பிறகு கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற வன்னியர் சங்க மாநாட்டில் பேசிய ராமதாஸ், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பாமகவில் குழுக்கள் உருவாகிவிட்டதாக, அன்புமணி மீது மறைமுக தாக்குதலைத் தொடங்கினார். அதன்பின்னர் செயல் தலைவராக அன்புமணியை அறிவித்தும், தலைவராக நானே இருப்பேன் என்றும், சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான முடிவுகளை நானே எடுப்பேன் எனவும் அறிவித்தார்.

தந்தை ராமதாஸுக்கு தன் மீது கோபம் இருந்தால், அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்பதில் தயக்கம் இல்லை என அன்புமணி தெரிவித்தும், சமரசம் செய்ய ராமதாஸ் தயாராக இல்லை. அதன் தொடர்ச்சியாக, தந்தை - மகன் மோதல் காரணமாக கட்சியின் பழைய நிர்வாகிகளை நீக்குவது, புதிய நிர்வாகிகளை நியமிப்பது என இருதரப்பிலும் மாறி மாறி அறிவிப்புகளும் வெளியான வண்ணம் இருக்கின்றன.

சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், பாமகவில் நடைபெற்று வரும் இந்த மோதலால் கூட்டணி அமைப்பதிலும், யாருக்கு கட்சி சொந்தம் என்பதிலும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.

இதையும் படிங்க: மீண்டும் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைய தயார்! டிடிவி தினகரன் அதிரடி!

இந்நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உரிமையியல் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றில் ராமதாஸ் சார்பில் பாமக பொதுச் செயலாளர் முரளி சங்கர் கேவியட் மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட அன்புமணி தரப்பில் இருந்து பாமகவுக்கு உரிமை கோரியோ? பாமக அலுவலக முகவரியை நிறுவனர் ராமதாஸுக்கு தெரியாமல் மாற்றியதை போல், மாம்பழம் சின்னத்தை குறுக்கு வழியில் பெறவோநீதிமன்றத்தை அணுகினால், தங்கள் தரப்பை விசாரிக்காமல் எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது என கோரப்பட்டுள்ளது.

