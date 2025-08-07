Essay Contest 2025

அன்புமணிக்கு என்ன குறை வைத்தேன்? வாய் கூசாமல் பொய் பேசுகிறார் என ராமதாஸ் வேதனை! - RAMADOSS VS ANBUMANI

அன்புமணி தனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று பொய் வார்த்தைகளை கூறி, என் மீது அன்பாக இருந்த பலரை தன் பக்கம் இழுத்துக் கொண்டார் என ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 4:37 PM IST

விழுப்புரம்: எங்கள் பிள்ளை அன்புமணிக்கு என்ன குறை வைத்தோம், மிகச் சிறந்த கல்வி கொடுத்து மத்திய அமைச்சர் பதவியில் அமர வைத்து அழகு பார்த்தோம் என ராமதாஸ் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 7 மாதங்களாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே அதிகார போட்டி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பாமக தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணியை நீக்கிய ராமதாஸ், தன்னை பாமகவின் தலைவர் என அறிவித்தார். ஆனால் அன்புமணி இன்னும் தான் பாமக தலைவராக நீடிப்பதாகவும், பொதுக்குழுவால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.

இருவரும் மாறி மாறி கட்சி தலைவர்களை நியமித்தும், நீக்கியும் வருகின்றனர். இந்நிலையில் திண்டிவனம், தைலாபுரத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ராமதாஸ், "என்னை அன்புமணி சந்திக்க வந்ததாகவும், அப்போது அவரை சந்திக்க தான் மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும் பொய் சொல்கிறார். என்னை சந்திக்க தைலாபுரம் இல்லத்திற்கு அன்புமணி வரவும் இல்லை, நான் கதவை அடைக்கவும் இல்லை. பாமக கட்சியை உறிஞ்சி எடுத்து, நான் தான் கட்சி என்று சொல்ல அன்புமணி துடிக்கிறார்.

தேர்தல் கூட்டணி குறித்த என்னுடைய முடிவுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து அன்புமணி, நான் தான் கூட்டணியை முடிவு செய்வேன் என்கிறார். நான் உருவாக்கிய கட்சியில் என்னை நிர்பந்தம் செய்ய அன்புமணிக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது? நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்களை சந்திக்கிறேன், நான் ஏன் அன்புமணியை சந்திக்க மறுக்கப் போகிறேன். அன்புமணிக்கு நான் வழங்கிய பாமக தலைவர் பதவிக்காலம் கடந்த ஜூன் மாதத்தோடு காலாவதி ஆகிவிட்டது” என்றார்.

வாய் கூசாமல் பொய் பேசுகிறார்!

மேலும் அன்புமணி கட்சி பதவி குறித்து பேசிய ராமதாஸ், “அன்புமணிக்கு செயல் தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. களத்திற்கு சென்று தொண்டர்களை சந்திக்க கூறினேன், ஆனால் அவர் தொண்டர்களை சந்திக்காமல் என்னென்னவோ செய்து கொண்டிருக்கிறார். நான் தான் கட்சித் தலைவர் என்று சொல்லிக் கொண்டு அன்புமணி எதேதோ செய்கிறார். பாட்டாளி சொந்தங்கள் என்னை நிறுவனராக மட்டும் பார்ப்பதில்லை, சிலர் என்னை கடவுள் என்கிறார்கள். அன்புமணி பை பையாக பொய்களை வைத்துக் கொண்டு வாய் கூசாமல் பொய் சொல்வார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாமகவை என்னிடம் இருந்து பறிக்க அன்புமணி சூது செய்து வருகிறார். அவரை எம்.பியாக ஆக்கியதில் இருந்தே, எனக்கு தெரியாமல், கட்சியில் பல்வேறு உள்ளடி வேலைகளை அன்புமணி செய்து வந்தார். என் மீது அன்பாக இருந்தவர்களை பணம் கொடுத்து அன்புமணி தன் பக்கம் இழுத்தார். இவற்றை எல்லாம் பொதுவெளியில் பேச வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது, அதனால் தான் பேசுகிறேன். அன்புமணிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று பொய் வார்த்தைகளை சொல்லி, பலரை தன் பக்கம் இழுத்தார்” என கூறினார்.

அன்புமணிக்கு என்ன குறை வைத்தோம்?

மேலும் பேசிய பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், “46 ஆண்டு காலம் கடுமையாக உழைத்து, தண்ணீருக்கு பதில் வியர்வையை ஊற்றி கட்சியை ஒரு ஆலமரமாக வளர்த்தேன். என் வியர்வையில் இந்த கட்சி பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்துள்ளது. ஆனால் அந்த மரத்தில் இருந்து ஒரு கிளையை வெட்டி, கோடாரி செய்து, அதே மரத்தை அன்புமணி வெட்ட முயல்கிறார். கட்சி தொடர்பாக நான் எது சொன்னாலும் அன்புமணி கேட்பதில்லை

எங்கள் பிள்ளை அன்புமணிக்கு, என்ன குறை வைத்தோம். அவருக்கு மிகச்சிறந்த கல்வி கொடுத்தேன், எம்.பி, மத்திய அமைச்சர் பதவிகளில் அமர வைத்து அழகு பார்த்தேன். ஆனால் அன்புமணியிடம் கட்சியை கொடுத்து விட்டு, நான் தைலாபுரத்தில் டம்மியாக இருக்க முடியாது. மிகவும் வேதனையாக உள்ளது ஐயா, ஐயா என்று கூறியவர்களை, ’ராமதாஸ்’ என்று சொல்ல வைத்தது அன்புமணி தான்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

