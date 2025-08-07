Essay Contest 2025

ராஜ்யசபா எம்பி-யாக பிரதமரை சந்தித்த கமல்... கீழடி ஆய்வு முடிவுகளை அங்கீகரிக்க வேண்டுகோள்! - KAMAL MEETS PM MODI

புதிதாக மாநிலங்களவை உறுப்பினராகியுள்ள கமல்ஹாசன் பிரதமர் மோடியை டெல்லியில் இன்று மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார்.

பிரதமர் மோடியை சந்தித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன்
பிரதமர் மோடியை சந்தித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 10:05 PM IST

சென்னை: கீழடி ஆய்வு முடிவுகளை உரிய வகையில் அங்கீகரித்து, கீழடியை இந்தியாவின் பெருமையாகப் பறைசாற்ற வேண்டுமெனவும் பிரதமரை கமல்ஹாசன் கேட்டுக்கொண்டார்.

நடிகர் கமல்ஹாசன் 2018 ஆம் ஆண்டு மக்கள் நீதி மய்யம் என்கிற கட்சியினை தொடங்கினார். கட்சி ஆரம்பித்த உடனேயே தமிழ்நாட்டின் பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுக கட்சிகளுக்கு மாற்று என அறிவித்ததோடு, இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு, பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனிடம் சொற்ப வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் தோல்வி அடைந்தார். இதனை அடுத்து கமல்ஹாசன் சினிமாவில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினார். அதன்படி, அவர் நடித்த விக்ரம் திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்தது. அதனை தொடர்ந்து, திமுகவிடம் கமல்ஹாசன் இணக்கம் காட்ட தொடங்கினார்.

அந்த வகையில், 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுகவிற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் ஆதரவு தரும் என கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார். அதுவரை திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த கமல்ஹாசன் திடீரென திமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டது வியப்பை ஏற்படுத்தியது.

பிரதமர் மோடியை சந்தித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன்
பிரதமர் மோடியை சந்தித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும் அப்போது, திமுக தலைமையோ நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பினை கமலுக்கு வழங்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக கமல்ஹாசனுக்கு மாநிலங்களவை சீட் கொடுக்க முன்வந்தது. இதனை அடுத்து திமுக மூலமாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் சமீபத்தில் மாநிலங்களவை உறுப்பினரானார்.

இந்த நிலையில், புதிதாக மாநிலங்களவை உறுப்பினராகியுள்ள கமல்ஹாசன் பிரதமர் மோடியை மரியாதை நிமித்தமாக டெல்லியில் இன்று சந்தித்தார். அந்த சந்திப்பின் போது கமல்ஹாசன், தமிழ்நாட்டின் தொன்மையைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் கீழடி தொல்லியல் களத்தின் செப்புச் சிற்பத்தை பிரதமருக்கு வழங்கினார்.

தமிழ் நாகரிகத்தின் தொன்மையைப் பறைசாற்றும் வகையில், சிறந்த நகர நாகரீகமாக உயர்ந்து நிற்கும் கீழடி ஆய்வு முடிவுகளை உரிய வகையில் அங்கீகரித்து, கீழடியை இந்தியாவின் பெருமையாகப் பறைசாற்ற வேண்டுமெனவும் பிரதமரை கமல்ஹாசன் கேட்டுக்கொண்டார்.

