ஈரோடு: புலிகளை வேட்டையாடி தோல், பற்களை விற்பனை செய்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 6 பேருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், தலா ரூ.25,000 அபராதம் வீதித்து சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த புதுக்கொத்துக்காடு என்ற இடத்தில் ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் கம்பளி போர்வைகள் விற்று வந்தனர். இவர்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். இந்நிலையில் இவர்கள் புலியை வேட்டையாடி அதன் தோல் மற்றும் நகங்கள் விற்பதாக வனத் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு முகாமிட்டிருந்த 4 ஆண்கள் 2 பெண்களை அழைத்து விசாரித்த போது அவர்கள் பவாரியா கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, வன பாதுகாப்படையினர், அவர்கள் தங்கியிருந்த வீட்டை சோதனையிட்ட போது அங்கு புலித்தோல், புலியின் பற்கள் மற்றும் நகங்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரிய வந்தது. புலித்தோல் மற்றும் அதன் உடல் பாகங்களை கைப்பற்றிய வனத் துறையினர், அவர்கள் ஆறு பேரையும் கைது செய்து விசாரித்தனர். அந்த விசாரணையில், முதுமலை புலிகள் காப்பகம் அவலாஞ்சி என்ற வனப்பகுதியில் முகாமிட்டு புலியை வேட்டையாடியது தெரிய வந்தது.
அதன்படி புலி வரும் வழித்தடத்தில் பொறி வைத்து அதனை பிடித்துள்ளனர். பொறியில் சிக்கிய புலி நடக்க முடியாமல் தவித்த போது அதனை ஈட்டியால் குத்தி கொன்றுள்ளனர். பின்னர் புலியின் தோல் அதன் பற்கள் மற்றும் நகங்களை தனித்தனியாக எடுத்ததாக கூறினர். மேலும் புலித்தோல் மற்றும் நகங்களை விற்க முயன்ற போது வனத் துறையிடம் மாட்டிக் கொண்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பாக ராமசந்தர் (50), மங்கல் (28), பிமலா (51), சுனிதா (35), ரத்னா (40), கிரிசன் (59) ஆகிய 6 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். புலி வேட்டை தொடர்பான இவர்கள் மீதான வழக்கு சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், 6 பேரும் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி ரஞ்சித் குமார் தீர்ப்பளித்தார். 6 பேர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதால் அவர்களுக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். 2023 ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இவர்கள் கடந்த 2 ஆண்டுகள் 5 மாதங்களாக சிறையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.