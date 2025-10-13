மதுரையில் மெமு பணிமனை அமைக்க ரயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை!
ராஜபாளையம் ரயில் பயனாளர் சங்கத்தின் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் சங்க செயல்பாடுகள் குறித்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
Published : October 13, 2025 at 3:13 PM IST
மதுரை: ஈரோடு - கொல்லம் இடையே ராஜபாளையம் வழியாக தினசரி நிரந்தர ரயில் இயக்க வேண்டும் என்றும், மதுரையில் மெமு ரயில் பணிமனை அமைக்க வேண்டும் என்றும் ராஜபாளையம் ரயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
ராஜபாளையம் ரயில் பயனாளர் சங்கத்தின் 4- ஆம் ஆண்டு பொதுக் குழுக் கூட்டம் சங்க அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு சங்கத் தலைவர் சுகந்தம் N.S. ராமகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார், துணைத் தலைவர் ஜெகந்நாத ராஜா அனைவரையும் வரவேற்றார். பொருளாளர் ஜெகத் சங்கர், ஆடிட்டர் அப்துல் நாசர் தணிக்கை செய்து அங்கீகரித்துக் கொடுத்த 2024-25 நிதியாண்டின் வரவு, செலவு கணக்குகளை சமர்ப்பித்தார்.
சங்கத்தின் செயலாளர் விஜய் 2024-25-ம் நிதியாண்டின் ஆண்டறிக்கை வாசித்தார். அதில், சங்க உறுப்பினர்களின் கருத்துகள், தேவைகள், எதிர்கால சங்க செயல்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.
இந்த கூட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதன் விவரம் வருமாறு,
'ஈரோடு-கொல்லம் இடையே ராஜபாளையம் வழியாக தினசரி நிரந்தர ரயில். பெங்களூரு மாநகரத்திற்கு ராஜபாளையம் வழியாக ஒரு நிரந்தர இரவு நேர தினசரி ரயிலும், ராஜபாளையம் - மதுரை அதிகாலையிலும், மதுரை - ராஜபாளையம் இரவிலும் ஒரு தினசரி நிரந்தர வண்டி இயக்கப்பட வேண்டும்.
மேலும், சிலம்பு அதிவிரைவு வண்டியை தினமும் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மயிலாடுதுறை - செங்கோட்டை விரைவு வண்டியில் (16847 / 16848) கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்க வேண்டும்.
மதுரை- செங்கோட்டை பயணிகள் ரயிலுக்கு மைசூரு-தூத்துக்குடி விரைவு வண்டியை இணைப்பாக இயக்க வேண்டும். ராஜபாளையம் ரயில் நிலைய அம்ரித் பாரத் மேம்பாட்டுப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.
மேலும், ராஜபாளையம் ரயில் நிலையம் முதல் நடைமேடை முழுவதும் மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும். ராஜபாளையம் ரயில் நிலைய முன்பதிவு மையம் பழையபடி 12 மணி நேரம் இயங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ராஜபாளையம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளுக்காக ஓய்வு அறை (Retiring room) அமைக்க வேண்டும். மதுரையில் மெமு (MEMU) பணிமனை அமைக்க வேண்டும். செங்கோட்டையில் பிட் லைன் வசதியோடு கூடுதல் நடைமேடைகளை நிறுவ வேண்டும்' என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடு நிறைவேற்றப்பட்டன.