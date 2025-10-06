ETV Bharat / state

சென்னை ஈசிஆரில் சிறிய மழைக்கே குளம் போல் தேங்கிய மழைநீர்; வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி!

மழைநீரில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள்
மழைநீரில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 10:24 PM IST

சென்னை: சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை, ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதியில் சிறிது நேரம் பெய்த மழைக்கே சாலையில் குளம்போல் தண்ணீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.

மத்திய மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடமேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று (அப்.5) நிலவிய ‘சக்தி புயல்’ தீவிர புயல், தெற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (அக்.6) அதிகாலை 5.30 மணியளவில் வலு குறைந்து புயலாக அதே பகுதியில் நிலவியது. மேலும் தெற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று காலை 8.30 மணியளவில் அதே பகுதியில் நிலவிய சூழலில் தற்போது துவாரகாவில் இருந்து (குஜராத்) மேற்கு-தென்மேற்கே சுமார் 940 கிமீ தொலைவில் நிலை கொண்டது.

இதைத் தொடர்ந்து கிழக்கு-தென்கிழக்கே மத்தியமேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய வடமேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நகர்ந்து, நாளை காலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று முதல் ஒரு வாரத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையை பொறுத்தவரை இன்றும், நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25-26° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை மற்றும் சென்னை புறநகர் பகுதிகளான வேளச்சேரி, மடிப்பாக்கம், ஈசிஆர் நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம், ஓஎம்ஆர் சோழிங்கநல்லூர், செம்மஞ்சேரி, பெரும்பாக்கம், மேடவாக்கம், பள்ளிக்கரணை உள்ளிட்ட இடங்களில் மிதமான மழை பெய்தது.

காலை முதல் கடுமையான வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் மாலை 4 மணியளவில் திடீரென இருள் சூழ்ந்து காணப்பட்டதோடு அடுத்த சிறிது நேரத்தில் மழை வரத் தொடங்கியது. இதன் பின்னர் ஓஎம்ஆர், ஈசிஆர் பகுதிகளில் சிறிது நேரம் கனமழை பெய்தது. இதனால் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் சிறிது நேரம் பெய்த மழைக்கே சாலையில் குளம் போல் தேங்கிய மழைநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: தீபாவளிக்கு சொந்த ஊருக்கு போகணுமா? 20,378 சிறப்பு பேருந்துகளை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு!

அதேப் போன்று சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஈஞ்சம்பாக்கம், டாக்டர் அம்பேத்கர் தெருவிலும் மழைநீர் தேங்கியது. சிறிது நேரம் பெய்த மழைக்கே தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். மேலும், விரைந்து மழைநீரை அகற்றவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

