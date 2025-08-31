ETV Bharat / state

ரயில் பெட்டிகளில் தண்ணீர் குழாய்கள் திருட்டு; கையும் களவுமாக சிக்கிய இளைஞர்! - THANJAVUR RPF

சிசிடிவி கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தபோது நின்று கொண்டு இருந்த பயணிகள் ரயிலில் இளைஞர் ஒவ்வொரு பெட்டியாக ஏறி இறங்கிக்கொண்டு இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர். பின்னர் தண்ணீர் குழாயை திருட முயன்றபோது கையும் களவுமாக பிடித்தனர்.

கையும் களவுமாக சிக்கிய இளைஞர்
கையும் களவுமாக சிக்கிய இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 31, 2025 at 11:13 PM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பயணிகள் ரயிலில் தண்ணீர் குழாய்களை திருடிய இளைஞரை ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் மடக்கிப்பிடித்து கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை தஞ்சாவூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

ரயில்வே சொத்துக்கள் திருடு போவதை தடுக்கும் பொருட்டு அனைத்து ரயில்வே நிலையங்களிலும் சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பை வலுப்படுத்தி செயல்பட வேண்டும் என திருச்சிராப்பள்ளி ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் கடுமையான உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவை தொடர்ந்து மூத்த பிரிவு பாதுகாப்பு ஆணையர் பிரசாந்த் யாதவ் மேற்பார்வையில் தஞ்சாவூர் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை குழுவினர் நேற்று (ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி) பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர்.

அப்போது ரயில் நிலையத்தின் நான்காவது நடைமேடையில் இளைஞர் ஒருவர் சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் அங்கும் இங்குமாக சுற்றி திரிந்துள்ளார். அப்போது சிசிடிவி கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தபோது, அங்கு நின்றுகொண்டு இருந்த பயணிகள் ரயிலில் அந்த இளைஞர் ஒவ்வொரு பெட்டியாக ஏறி, இறங்கிக்கொண்டு இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.

இதனையடுத்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படை குழுவினர் அந்த இளைஞர் பயணிகள் ரயிலில் உள்ளே நுழைந்து தண்ணீர் திறந்து விடும் குழாயை திருட முயன்றபோது கையும் களவுமாக அவரை மடக்கி பிடித்தனர். பின்னர் அவரிடம் இருந்து ரயில்வே பயன்பாட்டிற்கான 5 எண்ணிக்கையிலான பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் அவரை ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

ரயில்வே போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், பயணிகள் ரயிலில் தண்ணீர் குழாய்களை திருடி பிடிபட்ட இளைஞர் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த விக்னேஷ்வரன் (20) என்பதும், ரயில் பெட்டிகளின் கழிவறையில் உள்ள தண்ணீர் குழாய்களை வழக்கமாக திருடி வந்ததும் தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து பிடிபட்ட இளைஞர் விக்னேஷ்வரனிடம் இருந்து தண்ணீர் குழாய்களை பறிமுதல் செய்த ரயில்வே போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து தஞ்சாவூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி விக்னேஷ்வரனை சிறையில் அடைத்தனர். இந்த சம்பவம் காரணமாக தஞ்சாவூர் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் மத்தியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து பயணிகள் சிலர் கூறுகையில், ''ரயிலில் அடிப்படை வசதிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் குழாய்கள் இல்லாமல் பயணிகள் எவ்வளவு சிரமத்துக்கு ஆளாவார்கள் என்று தெரிந்தும் இவ்வாறு செய்வது எவ்வளவு பெரிய தவறு? இவர் போன்ற நபர்களை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும்" என்றனர்.

TAGGED:

