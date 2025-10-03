“அவர் மட்டும் இல்லையென்றால்...” - ரயிலிலிருந்து தவறி விழுந்த பெண்ணை சாதுர்யமாக மீட்ட போலீஸ்!
நமக்கு பாதுகாப்பாக போலீசார் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இச்சம்பவம் ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்கிறார் மீட்கப்பட்ட பெண்ணின் மகன்
Published : October 3, 2025 at 2:40 PM IST
வேலூர்: ரயிலிலிருந்து தவறி விழுந்த பெண்ணை காப்பாற்றிய ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவலருக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சாமே தேவி (வயது 50) என்ற பெண், தனது உறவினர்களுடன் ஜார்க்கண்ட் செல்ல காட்பாடி ரயில் நிலையத்திற்கு நேற்று (அக். 2) காலை வந்திருந்தார். அதற்காக கோவையிலிருந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் செல்லும் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் முதலில் சென்னைக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். காலை 11.53 மணிக்கு காட்பாடியில் இருந்து அந்த ரயில் புறப்பட்ட போது, அதில் ஏறிய சாமே தேவி மற்ற பயணிகளால் தள்ளப்பட்டதில் தவறி கீழே விழுந்தார்.
அந்த நேரத்தில் அங்கு பணியில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படைவீரர் ஆதித்யா குமார், விரைந்து சென்று அந்த பெண்ணை ரயிலின் சக்கரத்துக்குள் விழாமல் தடுத்து, அங்கிருந்த பயணிகளின் உதவியுடன் பாதுகாப்பாக வெளியே இழுத்து உயிரை காப்பாற்றினார்.
ஆனால் அந்த வேகத்தில் ஆதித்யா குமார் திடீரென தண்டவாளம் மற்றும் நடைமேடை சுவர் இடையே சிக்கிக் கொண்டார். இதைப் பார்த்த ஒரு பயணி அவரது கால்களை பிடித்து தடுக்க, மற்றொருவர் ரயிலின் அவசர கால சங்கிலியை இழுத்து ரயிலை நிறுத்தினார். இந்த திடுக்கிடும் சம்பவத்தில் ஆதித்யா குமாருக்கு சிறு காயம் ஏற்பட்டது. ஆனால் சாமே தேவி பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சாமே தேவி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் ஆதித்யா குமாருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். ரயில் நிலையத்தில் இருந்த பயணிகளும் பொதுமக்களும் அவரை பாராட்டியதுடன், ‘உண்மையான ஹீரோ’ என புகழாரம் சூட்டினர். இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி, சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன. இந்த வீடியோ மக்களின் மனதை உலுக்கும் விதமாக இருப்பதாக பலர் தெரிவித்துள்ளனர்.
காப்பாற்றப்பட்ட பெண் சாமே தேவி இது குறித்து கூறுகையில், “அந்த சில விநாடிகள் என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாதவை. நான் ரயிலிலிருந்து கீழே விழப்போகிறேன் என்று உணர்ந்த அந்த நொடியிலேயே என் உயிர் போய்விட்டது என்று நினைத்தேன். ஆனால் போலீஸ் ஆதித்யா குமார் தைரியமாக வந்து என்னை இழுத்து காப்பாற்றினார். அவர் மட்டும் இல்லையென்றால் நான் இங்கே இப்போது பேசிக்கொண்டிருந்திருக்க மாட்டேன். எங்கள் குடும்பமே அவருக்கு கடன்பட்டிருக்கிறோம்” என்றார் நெகிழ்ச்சியுடன்.
சாமே தேவியின் மகன் கூறுகையில், “அந்த போலீஸின் வேகமாக நடவடிக்கையால் தான் இன்று என் அம்மாவை நாங்கள் மீண்டும் காண முடிந்தது. நமக்கு போலீசார் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்பது இந்த சம்பவம் ஒரு சிறந்த உதாரணம்” என்றார்.