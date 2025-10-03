ஓடும் ரயிலில் ஏற முயன்ற போது அடுத்தடுத்த விபரீதம்! ஜோலார்பேட்டையில் பரபரப்பு!
ஓடும் ரயிலில் ஏற முயற்சி செய்து அடுத்தடுத்து விபத்தில் சிக்கும் பயணிகளின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 3, 2025 at 6:33 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஓடும் ரயிலில் ஏற முயன்று அடுத்தடுத்து தவறி விழுந்த மூதாட்டி உள்ளிட்ட 3 பேரை துரிதமாக செயல்பட்டு மீட்ட ரயில்வே போலீசாருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்தை தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நேற்று (அக்.2) வினோத் என்பவர் தனது 14 வயது மகளுடன் ஓடும் ரயிலிலிருந்து ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் இறங்க முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, நிலைதடுமாறி தந்தை மற்றும் மகள் இருவரும் கீழே விழுந்துள்ளனர். அதனைக் கண்ட பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த விபேந்திரகுமார் என்ற காவலர் அவர்கள் இருவரும் ரயிலில் சிக்காதவாறு துரிதமாக மீட்டுள்ளார். இதனால், தந்தை மற்றும் மகள் இருவரின் உயிரையும் நல்வாய்ப்பாகக் காப்பாற்றப்பட்டது.
இதே போல, விஜயகுமாரி என்ற மூதாட்டி திருப்பதி செல்லும் ரயிலில் ஏற முயன்ற போது, நிலைதடுமாறி கீழே விழ முற்பட்டார். அப்போது, ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர் சஞ்சய் துரிதமாக செயல்பட்டு, அவரை மீட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, மூதாட்டிக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், அவரை ரயில்வே முதலுதவி மையத்தில் அனுமதித்தனர்.
இந்த நிலையில், ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் அடுத்தடுத்து ஓடும் ரயிலில் ஏற முயற்சி செய்த நபர்களை துரிதமாக மீட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர்களை ரயில் பயணிகள் வெகுவாக பாராட்டினர். இதற்கிடையே, ஓடும் ரயிலில் இருந்து கீழே விழுந்த பயணிகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் மீட்பது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
இதேபோல, வேலூரில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த 50 வயது சாமே தேவி பெண் ஒருவர் தனது உறவினர்களுடன் ஜார்க்கண்ட் செல்ல காட்பாடி ரயில் நிலையத்திற்கு நேற்று காலை வந்திருந்தார். அப்போது, கோவையிலிருந்து சென்னை சென்ட்ரல் செல்லும் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் சென்னைக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். அதற்காக, காலை 11.53 மணிக்கு காட்பாடியில் இருந்து புறப்பட்ட ரயிலில் ஏற முயற்சி செய்த போது, சாமே தேவி மற்ற பயணிகளால் தள்ளப்பட்டதில் தவறி கீழே விழுந்தார்.
அதனைக் கண்ட பணியில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படைவீரர் ஆதித்யா குமார், துரிதமாக செயல்பட்டு, அங்கிருந்த பயணிகளின் உதவியுடன் அப்பெண்ணை மீட்டுள்ளார். இதனால், அப்பெண் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பியுள்ளார். இதுகுறித்த வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், ஓடும் ரயிலில் ஏறவோ இறங்கவோ கூடாது என ரயில்வே போலீசார் பயணிகளிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.