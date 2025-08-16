ETV Bharat / state

பாரத் கௌரவ் ரயிலில் கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு வந்த நபர்: ரயில்வே போலீஸ் அதிரடி - LPG CYLINDER SEIZED AT TRAIN

பாரத் கௌரவ் ரயிலில் பயணி ஒருவர் கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட நபர் மற்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிலிண்டர் உடன் உள்ள ரயில்வே போலீசார்
கைது செய்யப்பட்ட நபர் மற்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிலிண்டர் உடன் உள்ள ரயில்வே போலீசார்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 2:23 PM IST

மதுரை: தனியார் சுற்றுலா ரயிலான ‘பாரத் கெளரவ் ரயிலில்’ எரிவாயு சிலிண்டர் மற்றும் சமையல் அடுப்பு உள்ளிட்டவற்றைப் பறிமுதல் செய்த ரயில்வே போலீசார், அதனை கொண்டு வந்த நபரையும் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் 79 ஆவது சுதந்திர தின விழா நேற்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதற்காக, நாடு முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட்டது. அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி மதுரை ரயில்வே கோட்டத்திற்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

மதுரை கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் சென்ஜையா மற்றும் மதுரை உதவி பாதுகாப்பு ஆணையர் சிவதாஸ் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஆர்பிஎஃப் ரயில் பயணிகள் பாதுகாப்பு பிரிவின் ஆய்வாளர் சாபு ஜேக்கப், குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு ஆய்வாளர் நிஷாந்த், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை ஆய்வாளர் அஜித்குமார் தலைமையில், ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் இருப்புப் பாதை காவலர்கள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

பாரத் கௌரவ் பயணிகள் ரயிலிலும் (வண்டி எண்.00903) சோதனை நடத்தியபோது, படுக்கை எண் 65 முதல் 70 இடையே உள்ள பெட்டி எண் WR 122158-ல் எல்பிஜி நிரப்பப்பட்ட வணிக சிலிண்டர்கள் 3 கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ரயில்வே ஊழியர்கள், உடனடியாக ரயில்வே பொறியாளருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

அந்த தகவலின் அடிப்படையில், சணல் சாக்குகளில் மூடப்பட்டு இருந்த 3 எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மற்றும் அட்டை பெட்டிக்குள் இருந்த 2 இரும்பு அடுப்புகள் (ஒவ்வொன்றும் ஒரு பர்னர் மற்றும் எரிவாயு குழாய்களுடன்) பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு வந்த நபரை கைது செய்த ரயில்வே போலீசார், அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டர். அதில், அவர் ஹிதேஷ் ராம்ஜி தேவலியா (47) என்பது தெரியவந்துள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மீது குற்ற எண் 628/2025 - பிரிவு 153, 164 ரயில்வே சட்டம் மற்றும் 318 BNS கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த ரயில்வே போலீசார், நேற்று மதுரை VI குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது, அவரை ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், அவர் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, 2023ஆம் ஆண்டு பயணிகள் ரயிலில் சிலிண்டர் மற்றும் அடுப்பு மூலமாக சமையல் செய்ததில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அதில், 12 பயணிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், சோதனையின் போது கேஸ் சிலிண்டர் மற்றும் அடுப்பு சிக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்

