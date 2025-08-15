ETV Bharat / state

குற்றாலத்திற்கு வந்தவர்களை துரத்தி, துரத்தி கடித்த வெறிநாய் - அச்சத்தில் சுற்றுலா பயணிகள்! - DOG BIT TOURISTS IN COURTALLAM

தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்வதற்கு மிகவும் அச்சப்படுகின்றனர்.

வெறிநாய் கடித்த சுற்றுலா பயணிகளுக்கு சிகிச்சை
வெறிநாய் கடித்த சுற்றுலா பயணிகளுக்கு சிகிச்சை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 6:36 PM IST

1 Min Read

தென்காசி: குற்றாலத்திற்கு சுற்றுலா வந்த இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட 8 பேரை வெறிநாய் ஒன்று துரத்தி, துரத்தி கடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் வெறிநாய்கள் தொந்தரவு என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த நீதிமன்றங்கள் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்துமாறு அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தி வருகின்றன. மாநில அரசும் வெறிநாய் கடியை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்தாலும், இதனால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து தான் வருகிறது.

அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, குற்றாலத்திற்கு இன்று சுற்றுலா வந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த பெருமாள் சாமி, புளியங்குடி பகுதியை சேர்ந்த மைக்கேல், கீழப்பாவூர் பகுதியை சேர்ந்த செல்வம், சிவகங்கை பகுதியை சேர்ந்த சகாதேவன், காசிமேஜர்புரம் பகுதியை சேர்ந்த சௌமியா, கருப்பசாமி ஆகிய 6 நபர்களையும், இரண்டு சிறுவர்களையும் வெறிநாயானது துரத்தி, துரத்தி கடித்த சம்பவம் சுற்றுலா பயணிகளிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த 8 நபர்களும் சிகிச்சைக்காக தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. 79-வது சுதந்திர தின விழா: ரூ.10 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய ஆட்சியர்!
  2. காந்தியை கொன்றது யார் என மோடி கூறுவாரா? - செல்வப்பெருந்தகை ஆவேசம்

இதேபோல் சங்கரன்கோவில் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பதாக சங்கரநாராயணன் திருக்கோயில் வளாகத்திற்கு வந்த பக்தர்களை வெறிநாய் கடித்தது. இதில் மூன்று பேர் படுதாயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

தென்காசி மாவட்டத்தில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்வதற்கு மிகவும் அச்சப்படுகின்றனர். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வுகாண துரிதமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தென்காசி: குற்றாலத்திற்கு சுற்றுலா வந்த இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட 8 பேரை வெறிநாய் ஒன்று துரத்தி, துரத்தி கடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் வெறிநாய்கள் தொந்தரவு என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த நீதிமன்றங்கள் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்துமாறு அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தி வருகின்றன. மாநில அரசும் வெறிநாய் கடியை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்தாலும், இதனால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து தான் வருகிறது.

அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, குற்றாலத்திற்கு இன்று சுற்றுலா வந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த பெருமாள் சாமி, புளியங்குடி பகுதியை சேர்ந்த மைக்கேல், கீழப்பாவூர் பகுதியை சேர்ந்த செல்வம், சிவகங்கை பகுதியை சேர்ந்த சகாதேவன், காசிமேஜர்புரம் பகுதியை சேர்ந்த சௌமியா, கருப்பசாமி ஆகிய 6 நபர்களையும், இரண்டு சிறுவர்களையும் வெறிநாயானது துரத்தி, துரத்தி கடித்த சம்பவம் சுற்றுலா பயணிகளிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த 8 நபர்களும் சிகிச்சைக்காக தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. 79-வது சுதந்திர தின விழா: ரூ.10 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய ஆட்சியர்!
  2. காந்தியை கொன்றது யார் என மோடி கூறுவாரா? - செல்வப்பெருந்தகை ஆவேசம்

இதேபோல் சங்கரன்கோவில் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பதாக சங்கரநாராயணன் திருக்கோயில் வளாகத்திற்கு வந்த பக்தர்களை வெறிநாய் கடித்தது. இதில் மூன்று பேர் படுதாயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

தென்காசி மாவட்டத்தில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்வதற்கு மிகவும் அச்சப்படுகின்றனர். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வுகாண துரிதமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தென்காசிCOURTALLAMDOG BIT TOURISTSRABID DOG BITDOG BIT TOURISTS IN COURTALLAM

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.