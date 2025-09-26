ETV Bharat / state

சீமானுக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து! நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், அதனை ரத்து செய்யுமாறும் சீமான் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 3:17 PM IST

1 Min Read
சென்னை: கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் பேசியதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு சென்னை ஓ.எம்.ஆர் சாலையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசினார். அப்போது அவர், தமிழ் ஈழம், காஷ்மீர் பிரச்சனை, நியூட்ரினோ மற்றும் சேலம் எட்டு வழிச் சாலை திட்டங்கள் குறித்து பேசினார். அவர் இந்த திட்டங்கள் குறித்து பேசும் போது மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு எதிரான கருத்துக்களை தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் இந்த பேச்சு, இரு பிரிவினரிடையே கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாகக் கூறி அவருக்கு எதிராக துணை காவல் ஆய்வாளர் புகார் அளித்தார். அதன் பேரில் சீமான் மீது தரமணி காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இதையடுத்து, பொது அமைதிக்கு பங்கும் விளைவிக்கவில்லை. பொதுமக்கள் இந்த திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக மட்டுமே பேசியதால் தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் சீமான் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும், சீமான் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனு நீதிபதி டி.வி.தமிழ் செல்வி முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, சீமான் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள 23 சாட்சிகளில் பெரும்பாலானோர் காவல் துறையினர், மற்றவர்கள் சீமானின் பேச்சால் எந்த பொது அமைதியும் சீர்குலைந்ததாக தெரிவிக்கவில்லை. இதை கருத்தில் கொள்ளாமல் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், சீமான் மீது போடப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும். வழக்கை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி டி,வி.தமிழ்செல்வி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு எதிராக கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.

