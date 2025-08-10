Essay Contest 2025

மீன் கழிவு ஆலைகளை உடனே மூட வேண்டும்: கிருஷ்ணசாமி எச்சரிக்கை! - FISH WASTE PROCESS COMPANY PROTEST

ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிக்குள் மீன் கழிவு ஆலைகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என கிருஷ்ணசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி
புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 11:56 AM IST

தூத்துக்குடி: பொட்டலூரணியில் செயல்பட்டு வரும் மீன் கழிவு ஆலைகளை உடனடியாக மூட வேண்டும் என புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

வாகைகுளம் அருகே பொட்டலூரணி என்ற கிராமம் அமைந்துள்ளது. இந்த கிராமம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள 10-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் விவசாயத்தை முக்கிய தொழிலாக செய்து வருகின்றனர். அந்த கிராமங்களின் பிரதான மூன்று இடங்களில் தனியார் மீன் கழிவு ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆலைகளில் இருந்து வெளியேறும் துர்நாற்றம் கிராம மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்துவதாகவும், ஆலைகளிலிருந்து வெளியேறும் மீன் கழிவுகள் ஓடைகளில் கலப்பதால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு விவசாயம் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளதாக கூறி, சுமார் 400 நாட்களுக்கும் மேலாக ஜனநாயக முறையில் தேர்தலை புறக்கணித்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் கிராம மக்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி பொட்டலூரணி கிராமத்துக்கு நேரில் சென்று மீன் கழிவு ஆலைகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து மக்களிடம் கேட்டறிந்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “அரசியல் பின்புலத்துடன் இந்த தனியார் மீன் கழிவு ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆலைக்கு முற்றிலும் கெட்டுப்போன மீன்களை வெளி மாநிலங்களில் இருந்து லாரி மூலம் கொண்டு வந்து மீன் எண்ணெய் போன்றவற்றை தயாரிக்கிறார்கள். இதன் மூலம் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இந்த துர்நாற்றத்தால் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை உள்ளவர்களுக்கு மூச்சுத் திணறல், தலைவலி உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுகிறது. மேலும், மீன் கழிவுகள் முறையாக வெளியேற்றப்படாததால் நிலத்தடி நீர் மற்றும் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது.

எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் வரும் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிக்குள் இந்த மூன்று தனியார் மீன் கழிவு ஆலைகளையும் மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கிராம மக்களுடன் சேர்ந்து பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும்" என்றார்.

