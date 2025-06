ETV Bharat / state

திருமணத்தை மீறிய உறவில் ஏற்பட்ட ட்விஸ்ட்... அதிமுக பிரமுகரை தட்டி தூக்கிய போலீஸ் - நடந்தது என்ன? - ERODE ADMK EXECUTIVE ARREST

Published : June 19, 2025 at 3:19 PM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

ஈரோடு: கணவரை இழந்து தனியாக வசித்து வந்த பெண்ணிடம் தகராறு செய்த குற்றத்திற்காக, அதிமுக நகர செயலாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த புதுப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கீதா (40). கணவரை இழந்த கீதா தனது மகளுடன் தனியாக வசித்து வருகிறார். புஞ்சைபுளியம்பட்டி அதிமுக நகர செயலாளராக செயல்பட்டு வருபவர் மூர்த்தி (51). இவருக்கு திருமணமாகி ஒரு மகன் மற்றும் மகள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், கீதா, மூர்த்தி இவர்களுக்கும் இடையே கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில், அது நாளடைவில் திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், கீதாவின் நடத்தையில் சந்தேகமடைந்த மூர்த்தி அடிக்கடி தகராற்றில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அதனால், ஆத்திரமடைந்த கீதா, மூர்த்தி தன்னை ஜாதி பெயரை சொல்லி திட்டுவதாகவும், பலருடன் தொடர்புப்படுத்தி ஒருமையில் பேசுவதாகவும் கூறி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, ஆடியோ ஆதாரத்துடன் புஞ்சைபுளியம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் (142/2025 U/S 126(2) 296(b) 351(3) BNS & 4 of TNWHP and 3 (1) (r) (s) (POA) SC/ST Act) உள்ளிட்ட 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தலைமறைவாக இருந்த அதிமுக பிரமுகர் மூர்த்தியை கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் அதிமுக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.