பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் தமிழகம் வருகை! - TN CHIEF MINISTER BREAKFAST SCHEME

கல்வி, உட்கட்டமைப்பு உள்பட பல்வேறு துறைகளில், இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்குவதாக பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் பேட்டி
பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலை உணவு திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க தம்மை அழைத்தது பெருமையாக உள்ளது என பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தின் விரிவாக்க விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக, பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் இன்று தமிழகம் வந்துள்ளார். சண்டிகரில் இருந்து தனி விமானத்தில் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த அவரை சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வரவேற்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பகவந்த் மான், "நகர்ப்புற பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எனக்கு அழைப்பு விடுத்தார். இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க என்னை அவர் அழைத்ததையே பெருமையாக கருதுகிறேன். நாளை காலை 8.30 மணிக்கு சென்னையில் இந்தத் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளது. காலை உணவு திட்டம் மிக சிறப்பான திட்டமாகும்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “கல்வி, உட்கட்டமைப்பு உள்பட பல்வேறு துறைகளில், இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்குகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் முண்ணனியில் உள்ள திட்டங்கள் குறித்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. பஞ்சாப் மாநிலத்தில், மதிய உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. காலை உணவு திட்டம் குறித்து கற்றறிந்த பின்னர், பஞ்சாபிலும் இத்திட்டத்தை தொடங்குவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடவுள்ளோம்.

நாம் அனைவரும் ஒரே நாடு. தமிழர்கள், பஞ்சாப்பியர்கள் எண்ண ஒட்டம் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. என் மீதும், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீதும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மிகுந்த அன்பு வைத்துள்ளார். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடக்கும் விழாக்களிலும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை அழைப்போம். காலை உணவு திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க என்னை அழைத்த தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம்" என்று பகவந்த் மான் தெரிவித்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கான காலை உணவு திட்டத்தை, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடந்த 2022 -இல் மதுரையில் தொடங்கி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழகம் முழுவதும் 4 கட்டங்களாக 34,987 பள்ளிகளில் நடைமுறையில் உள்ள இத்திட்டத்தால் 17 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 257 மாணவ, மாணவியர் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களும் பயன்பெரும் வகையில், இதன் விரிவாக்க திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை தொடங்கி வைக்க உள்ளார். அந்த வகையில், 5-ம் கட்டங்களாக தமிழ்நாடு முழுவதும் 2,429 பள்ளிகளில் இத்திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் 3,06,000 மாணவ, மாணவிகள் பயனடையவுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 5-ம் கட்ட காலை உணவு விரிவாக்க திட்டம்! முதல்வர் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார்!

