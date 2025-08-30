புனே: ''பெண் குழந்தை பிறந்தால் பிரசவ கட்டணம் இலவசம்'' என்று அறிவித்து 14 ஆண்டுகளாக அசத்தும் புனே டாக்டருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.
'ஆண் குழந்தை' பிறந்தால் முழு குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாகவும், கௌரவமாகவும் கருதப்படுகிறது. அதே சமயம், எவ்வளவு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தாலும் இன்னும் நம்மிடையே பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவது இல்லை. இதில், கொண்டாட்டத்துக்கு எங்கே செல்வது? இன்றும், பெண் சிசுக்கொலை மற்றும் பிறக்கும் போதே பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிராக காட்டப்படும் பாகுபாடு நாட்டில் பல பகுதிகளில் கவலைக்குரிய விஷயங்களாகவே உள்ளன.
14 ஆண்டுகளாக தொடரும் சேவை
ஆனால் புனேவை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவர் 14 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பெண் குழந்தையின் பிறப்பை திருவிழாவாக கொண்டாடி வருகிறார் என்பதும், தனது மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் பிரசவ கட்டணம் வசூலிக்காமல் இலவசமாக பார்த்து வருகிறார் என்பதும் கேட்பவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். பெண் குழந்தைகளை காக்கும் நோக்கத்திலும், பாலின சமத்துவம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவும், இந்த முயற்சியில் 14 ஆண்டாக ஈடுபட்டு வருகிறார் என்பது தான் உண்மை.
2500-க்கும் மேற்பட்ட பெண் குழந்தைகள்
மகாராஷ்டிரா மாநிலம், புனே பகுதியில் உள்ள ஹடப்சர் என்ற இடத்தில் மெடிகேர் மருத்துவமனையை நடத்தி வரும் டாக்டர் கணேஷ் ரக் என்பவர் 2012 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 அன்று முதன்முறையாக 'பேட்டி பச்சாவ் மோஹிம்' (பெண் குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள்) என்ற பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்தார். அப்போது, தனது மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் பிரசவ கட்டணம் இல்லை என்று அறிவித்தார். இவ்வாறு, டாக்டர் கணேஷ் ரக் தொடங்கிய சேவையின் மூலம் இதுவரை 2500-க்கு மேற்பட்ட பெண் குழந்தைகள் பிறந்திருக்கின்றன.
உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவு
இதன் பலனாக, 'பெண் குழந்தை பிறந்தால், பிரசவக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியது இல்லை' என்ற செய்தி வேகமாக பரவியதால் பலர் டாக்டர் கணேஷ் ரக் மருத்துவமனையை பிரசவம் பார்க்க தேர்வு செய்தனர். ஆனால் நிதி உதவியை தாண்டி அந்த குடும்பங்களுக்கு அவர்களின் பார்வையை மாற்றக் கூடிய ஆலோசனைகளுடன், உணர்ச்சிப்பூர்வமான ஆதரவையும் டாக்டர் கணேஷ் ரக் அளிக்க தொடங்கினார்.
உண்மையான ஹீரோ
இந்த பிரச்சாரம் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அமிதாப் பச்சன் போன்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. அவர்கள் டாக்டர் ரக்கை 'உண்மையான ஹீரோ' என பாராட்டினர். தொழிலதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திரா, டாக்டர் ரக்கின் முயற்சிகளை பாராட்டினார்.
பெண் குழந்தை பிறந்தால் சோகம்
'இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சாரத்தை ஏன் தொடங்கினீர்கள்?' என ETV பாரத் சார்பில் நாம் கேட்ட போது டாக்டர் கணேஷ் ரக் தனக்கு ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பல்வேறு வேதனையான தருணங்களை நினைவு கூர்ந்தார். இது குறித்து டாக்டர் கணேஷ் ரக் கூறும் போது, ''நான் என்னுடைய மருத்துவமனையை ஆரம்பித்து பிரசவம் பார்க்க தொடங்கிய போது ஒரு விஷயம் என்னை அதிகமாகவே தொந்தரவு செய்தது. அதாவது ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் பெற்றோர்களும், உறவினர்களும் கொண்டாடி, மகிழ்ச்சியுடன் கட்டணத்தை செலுத்தி தங்களது வீடுகளுக்கு அழைத்து செல்வதை கண்டேன். ஆனால் பெண் குழந்தை பிறந்தால் பலரிடமும் மகிழ்ச்சி இல்லாததை கண்டேன். சிலர் கட்டணத்தை செலுத்த மறுப்பார்கள். இன்னும் பலர் வருத்தப்படுவார்கள். எனவே, குழந்தை பிறப்பை மக்கள் பார்க்கும் விதத்தை மாற்றும் ஏதாவது ஒன்றை செய்ய நான் முடிவு செய்தேன்.
சவாலாக மாறிய பிரச்சாரம்
இவ்வாறு பிறந்தது தான் என்னுடைய 'பேட்டி பச்சாவ் மோஹிம்' என்ற புரட்சிகர விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம். ஆனாலும் பலரிடம் கடன் வாங்கி மெடிகேர் மருத்துவமனையை துவக்கிய எனக்கு இந்த பிரச்சாரத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருப்பது, பெரும் சவாலாகவே ஆனது. ஒரு சாதாரண பின்னணியில் இருந்து நான் மருத்துவமனை மூலம் சம்பாதித்த பணத்தில் இருந்து கடனை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.
தந்தை அளித்த ஊக்கம்
எனது தந்தை ஒரு சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக இருந்தவர். அவர் எனக்கு எந்த சொத்தும் சேர்த்து வைக்கவில்லை. பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் பிரசவ கட்டணம் இல்லை என்று முதலில் அறிவித்த போது என்னுடைய குடும்பத்தினரும், மருத்துவமனை ஊழியர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால் என்னுடைய தந்தை இந்த பணியைத் தொடரச் சொன்னார். தேவைப்பட்டால், மீண்டும் ஒரு சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக கூட மாற தயாராக இருப்பதாக கூறினார். இதுவே என்னை உறுதியுடன் நிலைத்திருக்க போதுமானதாக இருந்தது.
உடைபடும் பாலின பாகுபாடு
என்னை பொறுத்தவரை ஒரு மருத்துவரின் பொறுப்பு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதோடு முடிவடைவதில்லை. இது சமூக காயங்களை குணப்படுத்துவது தொடர்பானது. குடும்பங்கள் மகள்களை கொண்டாடவும், புன்னகைக்கவும், பாலின பாகுபாட்டை உடைக்கவும் அதிகமாக விரும்புகிறேன். ஒரு பெண் குழந்தையின் பிறப்பு ஒரு பண்டிகையைப் போன்று கொண்டாடப்பட வேண்டும். இது தான் நமது சமூகம் உண்மையில் முன்னேற்றம் அடைந்து வருவதை குறிக்கும்" என்று டாக்டர் கணேஷ் ரக் கூறினார்.
மறக்க முடியாத அனுபவமாக மாற்றினர்
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் கணவர் அக்ஷய் கூறும் போது, "எங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்குமா? அல்லது பெண் குழந்தை பிறக்குமா? என்பதில் அதிகமாக ஆர்வம் இல்லை என்றாலும், டாக்டர் ரக்கின் மருத்துவமனையிலேயே எனது மனைவியை பிரசவத்திற்கு அனுமதித்தேன். இங்கு என் மனைவி எங்கள் மகளை பெற்றெடுத்த போது அவரும், அவருடைய குழுவினரும் தந்த அனுபவத்தை மறக்க முடியாது. நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். இது பெண்களுக்கு இருக்கும் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் காட்டுகிறது" என்றார்.
பெண் குழந்தைகளை கொண்டாடுகிறது
மெடிகேர் மருத்துவமனையில் தன் முதல் பேத்தியை வரவேற்ற சவிதா சோனாவனே கூறும் போது, ''ராஜ்நந்தினியின் பிறப்பு எங்கள் குடும்பத்திற்கு தனித்துவமான அனுபவமாக இருந்தது. பெண் குழந்தைகளுக்கு பிரசவ கட்டணம் இலவசம் என்று, நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். என்னுடைய மகள் ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள், மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அவளை மிகவும் அன்பாக கவனித்துக் கொண்டார்கள். இதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். டாக்டர் ரக்கின் இந்த பிரச்சாரம் பெண் குழந்தைகளை கொண்டாடுகிறது. அது தொடர வேண்டும்" என்று கூறினார்.