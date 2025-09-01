விழுப்புரம்: புதுச்சேரியில் இரண்டு அமைச்சர்கள் தனக்கு தொந்தரவு அளிப்பதாகவும், தனது அரசியல் வளர்ச்சிக்கு தொல்லை தருவதாகவும் நெடுங்காடு தொகுதி என்.ஆர்.காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-வும், முன்னாள் அமைச்சருமான சந்திர பிரியங்கா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவருமான ரங்கசாமி முதலமைச்சராக பணியாற்றி வருகிறார். 2026 ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தை போல புதுச்சேரியிலும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு மாநில அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக வாக்கு சேகரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் 2 பேர் தன்னை தொந்தரவு செய்வதாக காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள நெடுங்காடு தொகுதியைச் சேர்ந்த என்ஆர் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவும், முன்னாள் அமைச்சருமான சந்திரா பிரியங்கா வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “ புதுச்சேரியில் கட் அவுட் வைக்கக்கூடாது என்ற நீதிமன்ற உத்தரவை நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால், சில சமயங்களில் கட்சியினர் கட் அவுட் வைக்கின்றனர். இந்நிலையில், கட் அவுட் வைத்தது தொடர்பாக கடந்த வாரம் எனக்கு ஒரு சம்மன் வந்தது. இதுகுறித்து விசாரித்தபோது, இதன் பின்னணியில் அமைச்சர் இருப்பது தெரியவந்தது.
அவர்கள் குறுகிய மனப்பான்மையுடன் தொடர்ந்து எனக்கு எதிராகச் செயல்படுகிறார்கள். ஒருவரது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாவிட்டால், ஒரு பெண்ணை எவ்வளவு சித்திரவதை செய்வார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம். இது நாகரிக அரசியல் அல்ல. நான் அனைவரையும் குறை சொல்ல விரும்பவில்லை. இரண்டு அமைச்சர்கள் இதுபோல எனது அரசியல் வளர்ச்சிக்கு எதிராக தொல்லை கொடுத்து வருகின்றனர்.
நமக்கு தொல்லை கொடுத்தால் பரவாயில்லை. ஆனால், நம்முடன் இருப்பவர்களை நாம் பாதுகாப்பாக பார்த்துகொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து புகார் அளித்தால், உங்கள் சொத்துக்களை வேறோரு பெயரில் மாற்றி வைத்துக்கொள்ளுங்கள் என உயர் அதிகாரி தெரிவிக்கிறார். முன்னாள் அமைச்சரான எனக்கே இவ்வளவு பிரச்சனை என்றால், சாதாரன மக்களுக்கு இவர்கள் என்னென்ன பிரச்சனை தருவார்கள்"? என கேள்வி எழுப்பினார்
மேலும் பேசிய அவர், "எனது தந்தை இடத்தில் உள்ள முதலமைச்சர் ஒருவருக்காக மட்டுமே நான் பொறுத்துக்கொண்டு, அவர்கள் பெயர்களைக் குறிப்பிடாமல் உள்ளேன். மீண்டும், மீண்டும் தொந்தரவு செய்கின்றனர். எனக்கு செய்யப்படும் சித்திரவதைகள் எனக்குத் தெரியும் என்பதை அவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்த இந்த வீடியோவை வெளியிடுகிறேன். எனவே, எனக்கு தொந்தரவு அளிப்பதை விட்டுவிட்டு ஓட்டு போட்ட மக்களுக்காக வேலை செய்யுங்கள். நீங்களும் வாழுங்கள் என்னையும் வாழ விடுங்கள்” இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.