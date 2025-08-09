Essay Contest 2025

2வது முறையாக உரிந்து விழுந்த நிழற்கூடத்தின் சிமெண்ட் பூச்சுகள்... வேலூர் மக்கள் அதிர்ச்சி! - VELLORE BUS SHELTER DAMAGE

வேலூர் அருகே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் கட்டப்பட்ட புதிய பயணியர் நிழற்கூடத்தின் மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சுகள் உரிந்து விழுந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சித்தூர் கேட் பகுதியில் உள்ள புதிய பயணியர் நிழற்கூடம்
சித்தூர் கேட் பகுதியில் உள்ள புதிய பயணியர் நிழற்கூடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 10:53 PM IST

வேலூர்: நிழற்கூடத்திற்கு தரமற்ற பொருட்கள் பயன்படுத்தியதால்தான் இப்படி நடக்கிறது. ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, தரமான முறையில் மீண்டும் சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே சீவூர் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட சித்தூர் கேட் பகுதியில், வேலூர் எம்பி நிதியில் ரூ.11 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய பயணியர் நிழற்கூடம் கட்டப்பட்டது. இந்த நிழற்கூடத்தை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் ரிப்பன் வெட்டி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.

ஆனால், திறந்து வைத்த இரண்டே நாளில் மேற்கூரையில் பூசப்பட்ட சிமெண்ட் பூச்சுகள் உரிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக ஒப்பந்ததாரர்கள் அவசர சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில், இன்று அதே நிழற்கூடத்தில் இரண்டாவது முறையாக மேற்கூரையின் சிமெண்ட் பூச்சுகள் மீண்டும் உரிந்து கீழே விழுந்தது. நல்வாய்ப்பாக, அந்த நேரத்தில் நிழற்கூடத்தில் பயணிகள் யாரும் இல்லாததால் உயிரிழப்பு அல்லது காயம் போன்ற அசம்பாவிதங்கள் தவிர்க்கப்பட்டன.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, “ஒப்பந்ததாரர்கள் தரமற்ற பொருட்களைக் கொண்டு கட்டுமானம் செய்ததால்தான் குறுகிய காலத்திலேயே இரண்டு முறை சிமெண்ட் பூச்சுகள் விழுந்தன” என்று அப்பகுதி பொதுமக்கள் கடும் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர்.

மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் மற்றும் பொறியியல் பிரிவு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும், பயணிகள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தரமான சீரமைப்புப் பணிகள் செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

அத்துடன், '' நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் கட்டப்பட்ட கட்டடம் இப்படியாக குறுகிய காலத்திலேயே சேதமடைவது மிகவும் வருத்தமானது. ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' எனவும் வலியுறுத்துகின்றனர்.

குடியாத்தம் அருகே சித்தூர் கேட் பகுதியில் ரூ.11 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட புதிய பயணியர் நிழற்கூடம், திறந்து வைத்த சில நாட்களிலேயே இரு முறை மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சுகள் உரிந்து விழுந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

