தலை கீழாக கவிழ்ந்த மினி லாரி... சிதறிய மாம்பழங்களை போட்டிபோட்டு அள்ளிச் சென்ற மக்கள்! - MANGO LORRY ACCIDENT

சாலையில் விழுந்த மாம்பழங்களை மக்கள் போட்டிபோட்டு அள்ளிச் சென்ற காட்சி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 27, 2025 at 12:40 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:18 PM IST 1 Min Read

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் அருகே மினி லாரி கவிழ்ந்ததில், அதிலிருந்து கீழே விழுந்து சிதறிய மாம்பழங்களை பொதுமக்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு எடுத்ததால், அந்தப் பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் மோகன். இவருக்கு சொந்தமான மினி லாரி, 3 டன் மாம்பழங்களை ஏற்றிக் கொண்டு, திருவள்ளூரில் இருந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு இன்று அதிகாலை சென்றுள்ளது. ஆந்திராவை சேர்ந்த சதீஷ் என்பவர் அந்த மினி லாரியை ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். இதனிடையே, மாம்பழத்தின் தரம் சரியில்லை என கிருஷ்ணகிரி வியாபாரிகள் தெரிவித்ததோடு 3 டன் மாம்பழங்கையும் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர். இதனால், மாம்பழங்களுடன் அந்த மினி லாரியை ஓட்டுநர் சதீஷ், கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து திருவள்ளூருக்கு மீண்டும் ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். மாம்பழத்தை அள்ளும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu) அப்போது, காலை 6 மணியளவில், சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேலூர் மாவட்டம் கருகம்புதூர் அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த மினி லாரி, திடீரென சாலையின் இரும்பு தடுப்புகளில் மோதி தலை கீழாக கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் மினி லாரியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மாம்பழங்கள் அனைத்தும் சாலையில் கொட்டி உருண்டோடின.

Last Updated : May 27, 2025 at 1:18 PM IST