சென்னை: மே தின பூங்காவில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் திடீரென ஒன்று கூடியதால் பரபரப்பு நிலவியது. பின்னர் அங்கு வந்த போலீசார் 700-க்கும் மேற்பட்டோரை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்தனர்.
தனியார்மயத்தை கைவிட வேண்டும், பணி பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும், உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடந்த மாதம் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு 1-ந் தேதி முதல் 13 நாட்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தினர்.
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில் ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி நள்ளிரவில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். போராட்டக் குழுவினர் கைது செய்யப்பட்ட விதம் சம்பந்தமான வழக்கும், தனியார்மயத்தை எதிர்த்து போராட்டக்குழுவினர் தொடர்ந்த வழக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள மே தின பூங்காவில் இன்று காலை முதல் தூய்மைப் பணியாளர்கள் குவியத் தொடங்கினர். அடுத்தகட்ட போராட்டம் தொடர்பாக ஆலோசிக்க பல்வேறு மண்டலங்களில் இருந்தும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் கூடியதாக தெரிகிறது.
இது குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன், மே தின பூங்கா பகுதியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மே தின பூங்காவை சுற்றி வளைத்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளே இருந்த நிலையில் பூங்காவின் வாயிலை பூட்டுப் போட்டு பூட்டினர்.
பின்னர், தூய்மைப் பணியாளர்களை கைது செய்வதற்காக வாகனங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. பூட்டை திறந்து தூய்மைப் பணியாளர்களை காவல் வாகனத்தில் வலு கட்டாயமாக ஏற்றிச் சென்றனர். அதற்கு தூய்மைப் பணியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால், அவர்கள் அனைவரையும் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்து காவல் துறை வாகனத்தில் ஏற்றினர்.
அப்போது தூய்மைப் பணியாளர் ஒருவரை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கிச் சென்ற போது அவருக்கு கையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் சிந்தியது.
இது தொடர்பாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் கூறுகையில், "காவல் துறை எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துகின்றனர். காவல் துறையினர் அராஜக போக்கை கையாள்கின்றனர்" என குற்றம் சாட்டினர்.
போராட்டம் நடத்துவதற்காக மே தின பூங்காவில் கூடவில்லை எனவும், அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காகவே பல்வேறு மண்டலங்களில் இருந்து வந்ததாகவும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர். இதனால், சிந்தாதிரிப்பேட்டை மே தின பூங்கா பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.