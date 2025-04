ETV Bharat / state

மத்திய அரசின் தமிழ்நாடு விரோத போக்கை பட்டியலிட்ட மார்க்சிஸ்ட்! ஆளுநரை பதவிநீக்கம் செய்யக் கோரி 25-ம் தேதி முற்றுகை போராட்டம்! - PROTEST ON THE REMOVAL OF GOVERNOR

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 18, 2025 at 3:15 PM IST | Updated : April 18, 2025 at 3:29 PM IST 1 Min Read

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி வரும் 25 ஆம் தேதி சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற உள்ளதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அரசியல் சாசன மாண்புக்கு விரோதமாகவும், தமிழக மக்களின் நலன்களுக்கு விரோதமாகவும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார். சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்ட 10 சட்ட மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்காததை உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையாகக் கண்டித்ததுடன் உச்ச நீதிமன்றமே மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அரசியல் சாசனத்திற்கு விரோதமாக செயல்பட்டு வரும் ஆளுநரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டுமென தமிழக மக்களும், ஜனநாயக இயக்கங்களும் தொடர்ந்து குரலெழுப்பி வருகின்றனர். அதே போன்று, ஒன்றிய மோடி அரசு தமிழகத்தையும், தமிழ்நாட்டு மக்களையும் தொடர்ந்து வஞ்சித்து துரோகமிழைத்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டுக்கான உரிய வரிப் பங்கீட்டை வழங்க மறுப்பது, கல்வி நிதி ஒதுக்க மறுப்பது, நீட் தேர்வில் விலக்கு அளிக்க மறுப்பது, 100 நாள் வேலைஉறுதி அளிப்புத் திட்டத்திற்கான நிதியை நிலுவை வைப்பது, தேசிய கல்விக் கொள்கையைத் திணிப்பது, தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறைப்பது, கல்வி, ரயில்வே, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களுக்கு தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாதது போன்ற தமிழக விரோதப் போக்கை ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து கடைபிடித்து வருகிறது.

Last Updated : April 18, 2025 at 3:29 PM IST