ETV Bharat / state

மதுரை தவெக மாநாடு: தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை ! - SCHOOL LEAVE FOR TVK MAANADU

மதுரையில் நடைபெற உள்ள தவெக மாநாட்டை ஒட்டி தனியார் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 10:52 AM IST

1 Min Read

மதுரை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு இன்று மதுரையில் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறுகிறது. இதற்காக, மதுரை - தூத்துக்குடியில் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டுத் திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டிற்கு வருகை புரியும் தொண்டர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதி, கழிப்பறை வசதி மற்றும் பார்க்கிங் வசதி ஆகியவையும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த மாநாட்டிற்கு சுமார் 2 லட்சம் பேர் வருகை புரிவார்கள் என எதிர்ப்பார்க்கப்படும் நிலையில், தொண்டர்கள் அமர்வதற்கான இருக்கைகள் மற்றும் மின்விளக்குகள் அமைக்கும் பணி ஆகியவை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதற்காக கேரளாவில் இருந்து நாற்காலிகள் மாநாட்டுத் திடலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக கட்சி தலைவர் விஜய், சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு மதுரைக்கு வருகை புரிந்துள்ளார்.

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை:

இந்நிலையில், இந்த மாநாட்டிற்கு வரும் கூட்டத்தை கருத்தில் கொண்டும், போக்குவரத்தை நெரிசலை தவிர்க்கவும் மாநாடு நடைபெறும் பாரபத்தி கிராமத்தைச் சுற்றியுள்ள எலியார்பத்தி, வலையங்குளம், ஆவியூர், காரியாபட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 21) ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மாநாடுகளும் மதுரையும்... விஜய்க்கு வரம் தருமா? கூடிக்கலையும் மேகக்கூட்டம் ஆகுமா?

மேலும், இந்த விடுமுறையானது, மாநாடு நடக்கும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தாது என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மாநாட்டை முன்னிட்டு, நேற்று இரவு முதலே தொண்டர்கள் மாநாட்டுத் திடலில் குவியத் தொடங்கியுள்ளனர். முன்னதாக, இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் மாநாடு தொடங்கும் என அறிவித்திருந்த நிலையில், தொண்டர்களின் வருகையொட்டி மாநாட்டை முன்கூட்டியே நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தவெக மாநாட்டு வாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள வருகை பதிவு ஸ்கேனர்
தவெக மாநாட்டு வாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள வருகை பதிவு ஸ்கேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் தொண்டர்களின் எண்ணிக்கையை அறிந்து கொள்வதற்காக க்யூ ஆர் கோடு QR code) முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது திடலில் அனைத்து பகுதிகளிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு பணியில் 3 ஆயிரத்திற்கு அதிகமாக போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், தவெக சார்பில் ஏராளமான பவுன்சர்களும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தவெக தொண்டர்களின் மிகுந்த எதிர்ப்பார்ப்புக்கு மத்தியில் மாநாடு இன்று தொடங்கவுள்ளது.

மதுரை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு இன்று மதுரையில் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறுகிறது. இதற்காக, மதுரை - தூத்துக்குடியில் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டுத் திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டிற்கு வருகை புரியும் தொண்டர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதி, கழிப்பறை வசதி மற்றும் பார்க்கிங் வசதி ஆகியவையும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த மாநாட்டிற்கு சுமார் 2 லட்சம் பேர் வருகை புரிவார்கள் என எதிர்ப்பார்க்கப்படும் நிலையில், தொண்டர்கள் அமர்வதற்கான இருக்கைகள் மற்றும் மின்விளக்குகள் அமைக்கும் பணி ஆகியவை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதற்காக கேரளாவில் இருந்து நாற்காலிகள் மாநாட்டுத் திடலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக கட்சி தலைவர் விஜய், சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு மதுரைக்கு வருகை புரிந்துள்ளார்.

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை:

இந்நிலையில், இந்த மாநாட்டிற்கு வரும் கூட்டத்தை கருத்தில் கொண்டும், போக்குவரத்தை நெரிசலை தவிர்க்கவும் மாநாடு நடைபெறும் பாரபத்தி கிராமத்தைச் சுற்றியுள்ள எலியார்பத்தி, வலையங்குளம், ஆவியூர், காரியாபட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 21) ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மாநாடுகளும் மதுரையும்... விஜய்க்கு வரம் தருமா? கூடிக்கலையும் மேகக்கூட்டம் ஆகுமா?

மேலும், இந்த விடுமுறையானது, மாநாடு நடக்கும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தாது என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மாநாட்டை முன்னிட்டு, நேற்று இரவு முதலே தொண்டர்கள் மாநாட்டுத் திடலில் குவியத் தொடங்கியுள்ளனர். முன்னதாக, இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் மாநாடு தொடங்கும் என அறிவித்திருந்த நிலையில், தொண்டர்களின் வருகையொட்டி மாநாட்டை முன்கூட்டியே நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தவெக மாநாட்டு வாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள வருகை பதிவு ஸ்கேனர்
தவெக மாநாட்டு வாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள வருகை பதிவு ஸ்கேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், மாநாட்டிற்கு வருகை தரும் தொண்டர்களின் எண்ணிக்கையை அறிந்து கொள்வதற்காக க்யூ ஆர் கோடு QR code) முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது திடலில் அனைத்து பகுதிகளிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு பணியில் 3 ஆயிரத்திற்கு அதிகமாக போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், தவெக சார்பில் ஏராளமான பவுன்சர்களும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தவெக தொண்டர்களின் மிகுந்த எதிர்ப்பார்ப்புக்கு மத்தியில் மாநாடு இன்று தொடங்கவுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK MAANADU MADURAIதவெக மாநாடுSCHOOL LEAVE IN MADURAITVK MADURAI MAANADUSCHOOL LEAVE FOR TVK MAANADU

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.