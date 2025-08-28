BY - சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டரில் பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் நின்று பணத்தை கட்டி அதற்கான ரசீதை பெற்று பயணித்து வருகின்றர். சில பயணிகள் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டர் எங்கு உள்ளது? என்று தெரியாமல் தேடி அலைந்தும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். வயதானவர்கள், உடல்நிலை சரியில்லாதவர்கள் பேட்டரி வாகனத்தில் வந்து கவுன்ட்டரில் புக் செய்து செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகளின் அலைச்சலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி ஆன்லைன் புக்கிங் செயலி தொடங்கப்படவுள்ளதாக சென்னை ஏர்போர்ட் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி யூனியன் தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டிலேயே அதிக பயணிகளை கையாளும் முக்கிய நான்கு விமான நிலையங்களில் சென்னையும் ஒன்று. இங்கு உள்நாடு, சர்வதேச மற்றும் சரக்குப் பிரிவு என மூன்று முனையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
சென்னை விமான நிலையத்தில் தினமும் 450-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆண்டுக்கு 2.2 கோடி பயணிகள் வரை இங்கிருந்து பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், 2-ம் கட்ட விரிவாக்க பணிகளுக்குப் பிறகு ஆண்டுக்கு 3.5 கோடி பயணிகள் வரை கையாளும் திறன் கொண்டதாக சென்னை விமான நிலையம் மாறும். அந்த வகையில், உள்நாடு மற்றும் சர்வதேச விமானங்களில் சென்னை விமான நிலையம் வருபவர்கள், அங்கிருந்து அவர்கள் செல்ல வேண்டிய இடங்களுக்கு விமான நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸிகளை அதிகம் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி வந்த பின்னணி
ஆரம்பத்தில், சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் பெரும்பாலானோர் வாடகை ஆட்டோக்களை பயன்படுத்திய நிலையில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. மேலும், லக்கேஜ்களையும் ஆட்டோவில் எடுத்துச் செல்வது மிக சிரமமாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் கடந்த 1989 ஆம் ஆண்டு விமான நிலைய ஆணையமும், காவல் துறையும் இணைந்து விமான நிலையத்தில் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டர்களை தொடங்கின. இதில் சென்னை விமான நிலைய ஆணையம் அங்கீகாரத்துடன், அரசு நிர்ணயித்த தொகையை மட்டும் வசூலிக்க வேண்டும் எனவும் கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கக் கூடாது எனவும் உத்தரவிடப்பட்டது. மேலும் சென்னை போக்குவரத்து காவல் துறையில் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு காவல்துறை கண்காணிப்பில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, சென்னை விமான நிலையத்தில் தற்போது 300-க்கும் மேற்பட்ட ஏசி மற்றும் ஏசி அல்லாத ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸிகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
டாக்ஸி கவுன்ட்டரை அணுகும் முறை
சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு, உள்நாட்டு விமான நிலையத்திலிருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தூரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய கார் பார்க்கிங் கட்டடத்தின் கீழ் பகுதியில் உள்ள ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டருக்கு செல்ல வேண்டும்.
அங்கு பயணிகள் எங்கு செல்ல வேண்டும்? என்ற விவரத்தை தெரிவித்து, அதற்கான கட்டணங்களை அங்கேயே செலுத்த வேண்டும். பிறகு கவுன்ட்டரில் கொடுக்கப்படும் ரசீதைப் பெற்று அங்கு நிறுத்தப்பட்டுள்ள ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களிடம் காண்பித்தால், உடனடியாக அவர்கள் அங்கிருந்து செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு அழைத்து செல்வார்கள்.
தற்போது வரை சென்னை விமான நிலையத்தில் இந்த நடைமுறையே இருந்து வருகிறது. இதற்காக தனிப்பட்ட புக்கிங் செயலி எதுவும் இல்லாததால், ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டர்களில் பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் நின்று பணத்தை கட்டி அதற்கான ரசீதை பெற்று பயணித்து வருகின்றர். மேலும் சில பயணிகள் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டர் எங்கே உள்ளது? என்று தெரியாமல் தேடி அலைந்தும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். மேலும், ஓலா, ஊபர் போன்ற தனியார் செயலிகள் மூலம் புக் செய்யப்படும் டாக்ஸிகள், உள்ளே பயணிகளை ஏற்ற வருவதற்கு தனியாக நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால், பெரும்பாலும் அவர்கள் விமான நிலையத்திற்குள் வராமல், பயணிகளை வெளியே வரக் கூறுகின்றனர். லக்கேஜ்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் வருவர்கள் இதனால் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
இதனால் பயணிகளின் அலைச்சலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், சென்னை விமான நிலைய ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி யூனியன் சார்பில், சென்னை விமான நிலையத்திற்கென தனி ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி புக்கிங் செயலியை தொடங்குவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கான பணிகள் 80 சதவீதம் முடிந்து விட்டதாகவும், இன்னும் 20 சதவீத பணிகளை முடித்த பிறகு பயணிகளின் வசதிக்காக இந்த ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி ஆன்லைன் புக்கிங் செயலி தொடங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டர் செயல்படும் முறை
இந்த செயலி குறித்து சென்னை விமான நிலைய ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி யூனியன் கௌரவ தலைவர் லூயிஸ் நம்மிடம் கூறுகையில், ''கடந்த 1989 ஆம் ஆண்டு வாடகை கார் ஓட்டுநர்கள் இணைந்து ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி யூனியனை தொடங்கி நடத்தி வருகிறோம். அப்போது முதல் அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தில் தான் சேவையை வழங்கி வருகிறோம். தற்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிய கார் பார்க்கிங் கட்டடம் கட்டப்பட்டதால், ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டரை கார் பார்க்கிங் கீழ்தளத்தில் அமைத்து விட்டனர். இதனால் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியே வரும் பயணிகள் நீண்ட தூரம் நடந்து வர வேண்டி உள்ளது. வயதானவர்கள், உடல் நிலை சரியில்லாதவர்கள் பேட்டரி வாகனத்தில் வந்து கவுன்ட்டரில் புக் செய்து செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இதனால் அவர்கள் அவதி அடைகின்றனர்.
தற்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் 2-ம் கட்ட விரிவாக்க பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், எங்களுக்கு 'பிக்கப் பாயிண்ட்' கார் பார்க்கிங் தளத்தில் கொடுத்துள்ளனர். அந்த பணிகள் முடிவடைந்தால், விமான நிலையத்திற்கு உள்ளேயே பயணிகளை பிக்கப் செய்யும் வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவதாக சென்னை விமான நிலைய ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி வாடகை கார் புக் செய்வதை ஆன்லைன் செயலி மூலம் கொண்டு வாருங்கள் என பயணிகள் விடுத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில், அதற்கான பணிகளை செய்து வருகிறோம். இன்னும் ஓரிரு மாதத்தில் இது பயணிகளின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.
உலகில் எங்கிருந்தும் புக் செய்யலாம்
இதன் மூலம் நாட்டின் எந்த மாநிலத்தில் இருந்தும் அல்லது வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சென்னை விமான நிலையம் வரும் பயணிகள், ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி ஆன்லைன் புக்கிங் செயலி (Chennai airport prepaid taxi online booking) மூலம் செல்ல வேண்டிய இடம், நேரம், தேதி ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு உரிய கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தி புக்கிங் செய்து கொள்ளலாம். அதன் பிறகு சென்னை விமான நிலையம் வந்தவுடன் அவர்கள் புக்கிங் செய்ததை காட்டியவுடன் அவர்களுக்கு டாக்ஸி ஒதுக்கப்பட்டு உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள். இதனால் நேர விரயம் இல்லாமல் பயணிகள் உடனுக்குடன் அவர்கள் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு செல்லலாம், மேலும் கூடுதல் கட்டணம் கேட்கும் பிரச்சினைகளும் இருக்காது. தற்போது 304 ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸிகள் சென்னை விமான நிலையத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதே போல சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள மக்களும் சென்னை விமான நிலையம் வர வேண்டும் என்றால், இந்த செயலியில் புக் செய்து குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு விமான நிலையத்திற்கு வரலாம். அவர்களுக்கு சிங்கிள் பயணம் என்ற முறையில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ஆன்லைன் புக்கிங் செயலி வந்த பிறகு ஓட்டுநர்கள் ஏதாவது கூடுதல் கட்டணம் கேட்கிறார்கள் என புகார் வந்தால், அவர்கள் மீது உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம்'' என்றார்.
சென்னை விமான நிலைய ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி யூனியன் தலைவர் முருகன் கூறுகையில், ''நாட்டில் உள்ள விமான நிலையங்களில் இயக்கப்படும் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி கவுன்ட்டர்களுக்கு நேரடியாக சென்று தான் வாடகை கார்களை புக் செய்து செல்ல முடியும். தற்போது இந்த தொழிலை மேம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவில் முதன்முறையாக சென்னை விமான நிலையத்தில் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி யூனியன் மூலம் இந்த ஏர்போர்ட் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி ஆன்லைன் புக்கிங் என்ற செயலியை கொண்டு வரவுள்ளோம். இதன் மூலம் பயணிகள் பயனடைவார்கள், முழுக்க முழுக்க அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தில் தான் இயக்கப்படும்'' என தெரிவித்தார்.
இது குறித்து பயணிகள் சிலரிடம் பேசுகையில், ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி ஆன்லைன் புக்கிங் செயலி திட்டம் வரவேற்கதக்கது என்றனர். மேலும் இந்த செயலி நடைமுறைக்கு வந்த பின்பு தான் அதன் நிறை குறைகள் தெரிய வரும் என்றும் கூறினர்.