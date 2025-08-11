ETV Bharat / state

''ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்'' - பிரேமலதா விஜயகாந்த்! - PREMALATHA VIJAYAKANTH

எம்ஜிஆரை விஜயகாந்த் பயன்படுத்தியதில் தவறில்லை. இன்றும் தேமுதிக அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆரின் உருவ சிலை உள்ளது என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.

பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி
பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 11, 2025 at 4:27 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 4:45 PM IST

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியின் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ரிப்பன் மாளிகை முன்பாக 11-வது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களை இன்று சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார்.

இதன் பிறகு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு கொடுத்து 23 ஆயிரம் ரூபாய் ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்று அரசாங்கத்திடம் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன்.

இந்த மாநகராட்சி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், அதற்கு காரணம் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தான். அவர்கள் கேட்கும் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதுவரைக்கும் தேமுதிக அவர்களுடன் துணை நிற்கும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மாநகராட்சி மேயர் பிரியா மற்றும் அமைச்சர் சேகர்பாபு என்ன செய்கிறார்கள் என தெரியவில்லை. அவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆனால் எதுவும் செய்யவில்லை. அரசு உடனடியாக இவர்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்," என்று பிரேமதா கூறினார்.

மேலும் அவர் கூறும் போது, "சுதீஷ் நேற்று பேசுகையில், 'ஒரு கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்தார். அதே போல் எங்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக பிரேமலதா பெண் அரசியல் தலைவர் இருக்கிறார்' என்றார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மை பணியாளர்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு சூரியன். ஒரு சந்திரன் தான். அதே மாதிரி ஒரு எம்ஜிஆர், ஒரு ஜெயலலிதா, ஒரு கருணாநிதி, ஒரு விஜயகாந்த் தான். யாரும் அந்த இடத்தை நிரப்ப முடியாது. இங்கு ஒருத்தருக்கு பதில் இன்னொருத்தர் வர முடியாது. ஜெயலலிதா அம்மையார் இரும்பு பெண். எத்தனையோ சவால்களை சந்தித்தவர்.

ஏற்கனவே செய்தியாளர் சந்திப்பில் அரசியலில் நீங்கள் யாரை ரோல் மாடலாக எடுத்துக் கொண்டுள்ளீர்கள்? என்கிற கேள்விக்கு அப்போது நான் தெளிவாக சொன்னேன். தமிழக அரசியலில் சிங்கப் பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல் என தெரிவித்தேன்," என்றார்.

"தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் படத்தை யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று கூறியிருந்தேன். ஆனால் அவரை அரசியலில் மானசீக குருவாக ஏற்றுக் கொள்பவர் அவரது படத்தை பயன்படுத்தலாம். விஜயகாந்துக்கு எம்ஜிஆர் வழிகாட்டியாக இருந்தார். விஜயகாந்த் பிறந்த நாளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ராமாபுரத்தில் உள்ள எம்ஜிஆர் தோட்டத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு உணவு அளிப்பார்.

எனவே எம்ஜிஆரை விஜயகாந்த் பயன்படுத்தியதில் தவறில்லை. இன்றும் தேமுதிக அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆரின் உருவ சிலை உள்ளது. விஜயகாந்தை போஸ்டரில் மட்டும் பயன்படுத்தாமல் அரசியல் குருவாக ஏற்றுக் கொண்டு பயன்படுத்துவதை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை'' என தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.

