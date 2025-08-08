திருப்பத்தூர்: வருகிற 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில், நாங்கள் கூட்டணி வைக்கும் கட்சி தான் உறுதியாக ஆட்சி அமைக்கப் போகிறது என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.
தேமுதிக சார்பில் “கேப்டனின் ரத யாத்திரை”, “மக்களை தேடி மக்கள் தலைவர்”, “கேப்டன் ரதம்” ஆகிய தேர்தல் பிரச்சாரங்களை பிரேமலதா விஜயகாந்த் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், நேற்று திருப்பத்தூரில் உள்ள தூய நெஞ்சக் கல்லூரியில் இருந்து புதுப்பேட்டை சாலை வரை நடைபெற்ற இந்த ’ரத யாத்திரையில்’ ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனர். இந்த ரத யாத்திரையின்போது தொண்டர்கள் விஜயகாந்த் பாடலுக்கு நடனமாடி தங்களின் அன்பை வெளிப்படுத்தினர்.
இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “நாங்கள் பிரச்சாரம் ஆரம்பித்து மூன்று நாட்களாகிவிட்டது. எங்கு போனாலும் மின்சாரத்தை துண்டித்து விடுகிறார்கள். இதுபோன்ற அரசியல் தடைகளை எல்லாம் 20 ஆண்டுகாலமாக பார்த்து பழகிவிட்டோம். இவற்றை எல்லாம் சமாளிக்கும் வகையில் வாகனத்திலேயே மைக், லைட் என அனைத்தும் வைத்துள்ளோம். சவால்களில் எதிர்நீச்சல் போட்டு வெற்றி அடைவது தேமுதிக-வின் வழக்கம்.
இந்த ரத யாத்திரையின் சிறப்பு என்ன தெரியுமா? இலங்கை தமிழர்கள் இந்த தேரினை கேப்டனுக்காக வழங்கியிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் கேப்டன் மீது இலங்கை வாழ் தமிழர்கள் எவ்வளவு அன்பும், பாசமும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரியவருகிறது. முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தவர் பாரி வள்ளல். அதற்கு பிறகு, எந்த முதல்வருக்கும், அரசர்களுக்கும் தேரினை மக்கள் பரிசாக வழங்கி நான் பார்க்கவில்லை. ஆனால், இங்கு இலங்கை வாழ் மக்கள், கேப்டன் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக தேரினை வழங்கி இருக்கிறார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவர் மேற்கொண்டு வரும் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் குறித்து பேசிய அவர், “முன்னதாக கும்மிடிப்பூண்டி, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரத்தில் மக்களை சந்தித்தோம். தற்போது திருப்பத்தூரில் மக்களை சந்தித்துள்ளோம். எங்கும் தேமுதிகவுக்கு ஆதரவு வலுவாக உள்ளது. ஆகவே, மக்கள் துணையோடும், கேப்டன் விஜயகாந்த் ஆசியோடும் 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெறுவோம். நாங்கள் கூட்டணி வைக்கும் கட்சிதான் நிச்சயமாக ஆட்சி அமைக்கப் போகிறது” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “விஜயகாந்தை அரசியல் மானசீக குருவாக நினைப்பவர்கள் மட்டுமே அவரது புகைப்படத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். அந்த வகையில் எங்களுடன் கூட்டணி வைக்கும் கட்சிகள் விஜயகாந்த் புகைப்படத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்” என்றார்.
