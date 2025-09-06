ETV Bharat / state

''வல்லரசு நாடு என்று மார்தட்டி கொண்டிருந்த டிரம்புக்கு செக் வைத்த மோடி'' - பிரேமலதா விஜயகாந்த்!

அமெரிக்காவின் வரியால் இந்தியப் பொருளாதார வீழ்ச்சி அடையப் போகிறது. அவ்வளவு தான் என சொன்னவர்கள் இன்று அமைதியாக சாதனையை செய்த மோடியை பாராட்டமாட்டேன் என்கிறார்கள் என்று பிரேமலதா தெரிவித்தார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருவண்ணாமலை: நாங்கள் தான் வல்லரசு நாடு என, மார்தட்டிக் கொண்டிருந்த டிரம்புக்கு பிரதமர் மோடி செக் வைத்ததாக பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.

தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று மாலை ரத யாத்திரை மேற்கொள்ள இருக்கும் நிலையில் திருவண்ணாமலையில் அருணாச்சலேஸ்வரர் மற்றும் உண்ணாமுலை அம்மனை தரிசனம் செய்தார். அவருடன், தேமுதிக இளைஞரணி செயலாளர் விஜய பிரபாகரன் மற்றும் பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் ஆகியோர் இருந்தனர்.

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறும் போது, ''தமிழகம் முழுவதும், ''உள்ளம் தேடி இல்லம் நாடி'' மற்றும் ''மக்களை தேடி மக்கள் தலைவர்'' என, இரண்டு உன்னத திட்டங்களோடு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் நேரடியாக சென்று தேமுதிக நிர்வாகிகளை சந்தித்தும், மக்களை சந்தித்தும் பேச மிகப் பெரிய சுற்றுப்பயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளோம்.

இந்த சுற்றுப்பயணம் தேமுதிக ஆரம்பிக்கப்பட்ட செப்டம்பர் 14 வரை நடைபெறும். அதற்கு அடுத்தது மூன்றாம் கட்ட பயணம் அறிவிக்கப்படும். போகும் இடம் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கின்றனர். நீண்ட நாட்களுக்குப் பின்னர் திருவண்ணாமலைக்கு வந்துள்ளேன்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மூங்கில்துறைப்பட்டில் இருந்து, கேப்டனின் மனைவியாக கடவுள் அருளால் சென்னை சென்ற அந்த நாட்களை மறந்து விட முடியாது. கேப்டன் ஒரு சிவன் பக்தர். அண்ணாமலையார் மீதும், உண்ணாமுலையம்மன் மீதும் பற்று கொண்டவர்.

இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதை ப.சிதம்பரம் வரவேற்றுள்ளார். தேமுதிகவும் வரவேற்கிறது. நான்கு கேட்டகிரியில் இருந்த ஜிஎஸ்டி இரண்டு கேட்டகிரியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. செய்யார் பகுதியில் அதிக அளவில் விவசாய மக்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கும், நெசவாளர்களுக்கும் மிகப் பெரிய வரப்பிரசாதம். நெசவாளர்களுக்கு ஜிஎஸ்டி குறைப்பு வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கும். வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும்.

ஜிஎஸ்டி குறைப்பு மேலும், வருமானத்தை உருவாக்கும். அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் 50 சதவீதம் இந்தியாவுக்கு வரி போட்டார். இந்தியாவில் அத்தனை தொழில்களும் முடங்கி விடும். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி கேள்விக்குறியாகி விடும் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டது. நிறை குடம் தளும்பாது என்பது போல் மோடி அமைதி காத்து ஜப்பானுக்கு சென்று அந் நாட்டு பிரதமரை சந்தித்தார். உச்சி மாநாட்டில் சீனா, ரஷ்யா நாடுகளின் அதிபர்களை சந்தித்தார்.

இன்று சுமூகமாக அந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். பாகிஸ்தானுக்கு மிகப்பெரிய செக் பாயிண்ட் வைத்துள்ளார். நாங்கள் தான் வல்லரசு நாடு என்று மார்தட்டிக் கொண்டிருந்த ட்ரம்புக்கு மோடி செக் வைத்துவிட்டார். பொருளாதார வீழ்ச்சி அடையப் போகிறது. அவ்வளவு தான் என சொன்னவர்கள் இன்று அமைதியாக சாதனையை செய்த மோடியை பாராட்டமாட்டேன் என்கிறார்கள்.

மக்களுக்கும், நாட்டுக்கும் நல்லது நடந்தால் நிச்சயமாக யாராக இருந்தாலும் பாராட்ட வேண்டும். மோடி மேஜிக் இதுதான் உண்மை. சைலன்டாக மோடி ஒரு சாதனை செய்துள்ளார். தேமுதிக சார்பில் இந்தியாவுக்காகவும், இந்திய மக்களுக்காகவும் நாங்கள் அதனை வரவேற்கிறோம்'' என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

அப்போது செய்தியாளர்கள், ''கருங்காலி கட்டையோடு அருணாச்சலேஸ்வரர் தலத்திற்கு வந்துள்ளீர்களே?'' எழுப்பிய கேள்விக்கு, ''கேப்டன் சாமி கும்பிடும் போது கையில் வைத்திருந்தது. இன்று நான் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்துள்ளதால் கடவுளின் காலடியில் வைத்து பிரார்த்தனை செய்வதற்காக எடுத்து வந்துள்ளேன். அண்ணாமலையார், உண்ணாமுலை அம்மன் ஆசீர்வாதத்தால் மகத்தான கூட்டணி அமைந்து மகத்தான வெற்றி அமைந்து, நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் நல்லது நடக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன்'' என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

