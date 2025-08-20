மயிலாடுதுறை: ‘உள்ளம் தேடி இல்லம் நாடி’ பிரச்சார பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரேமலதா விஜயகாந்த், மயிலாடுதுறையில் மக்களை சந்தித்து பேசி, விஜயகாந்த் பாடலுக்கு நடனமாடி அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்தினார்.
வருகிற 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தேமுதிக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் ‘உள்ளம் தேடி இல்லம் நாடி’ என்ற பேரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இந்த பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக மயிலாடுதுறை பகுதிக்குச் சென்றபோது அங்குள்ள மக்கள் பிரேமலதாவிற்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். விஜயகாந்த் வேடமணிந்த ஒருவர் அவருடைய குரலிலேயே பேசி அசத்தி, அங்குள்ள பார்வையாளர்களை கவர்ந்தார்.
பின்னர் சின்ன கடை வீதியில் தயார் செய்யப்பட்டிருந்த, கேப்டன் ரதத்திற்கு பிரேமலதா படையல் இட்டார். ரோடு ஷோ நடத்தி, பின்னர் ரதத்தில் ஏறி மக்களை சந்தித்து கையசைத்தபடி சென்றார். அப்போது விஜயகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘கள்ளழகர்’ திரைப்பட பாடல் ஒலித்தது. அந்த பாடலுக்கு விசிலடித்து ஆரவாரம் செய்த தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில், ரதத்தில் இருந்தவாறே இசைக்கேற்ப கையசைத்து பிரேமலதா நடனமாடினார்.
அதன்பிறகு, கால்டெக்ஸ் பகுதியில் பிரச்சாரம் நிறைவடைந்த பிறகு அலங்கரிக்கப்பட்ட குதிரைகளுக்கு சால்வை அணிவித்தார். பின்னர் அங்கிருந்த பெண்களுடன் சேர்ந்து குழு புகைப்படமும் பிரேமலதா எடுத்துக்கொண்டார். அப்போது அங்கிருந்த ஒரு பெண் பிரேமலதாவின் கன்னத்தை கிள்ளி முத்தமிட்டார்.
தொடர்ந்து, குத்தாலம் கடைவீதி பகுதியில் வாகனத்தில் இருந்தபடியே அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது நிர்வாகிகளின் பெயர் பட்டியலை படிக்கும்படி பிரேமலதாவிடம் கொடுத்தபோது, மூன்று பக்கமாக இருந்ததால் அத்தனையும் படிக்கமுடியாது என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறியவாறு நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, தேமுதிக மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினரும் விஜயகாந்தின் தீவிர ரசிகருமான வைத்தியலிங்கம் ஏற்பாட்டின் பேரில் அங்குள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பை அவர் வழங்கினார். இந்நிகழ்வின்போது தேமுதிக பொருளாளர் சுதீஷ், மாவட்ட செயலாளர் பாலு, நிர்வாகிகள் மணி, கிருஷ்ணன் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.