'தேமுதிகவுக்கு ராஜ்ய சபா சீட் தருவதாக கூறி எடப்பாடி பழனிசாமி முதுகில் குத்திவிட்டார்' - பிரேமலதா விஜயகாந்த்! - PREMALATHA VIJAYAKANTH

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டங்களுக்கு காசு கொடுத்து ஆட்கள் அழைத்து வரப்படுகிறார்கள் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரேமலதா விஜயகாந்த்தை வரவேற்கும் தொண்டர்கள்
பிரேமலதா விஜயகாந்த்தை வரவேற்கும் தொண்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 31, 2025 at 8:01 PM IST

சென்னை: தேமுதிகவுக்கு ராஜ்ய சபா இடம் தருவதாக அளித்த வாக்குறுதியை எடப்பாடி பழனிசாமி நிறைவேற்றாமல், முதுகில் குத்திவிட்டார் என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் தேமுதிக பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், எல்.கே. சுதீஷ், பார்த்தசாரதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கலந்துகொண்டு பேசியதாவது:

எம்.ஜி.ஆர் முதலமைச்சராக இருந்து ஜெயலலிதாவிடம் பதவியை கொடுத்து சென்றார். தேமுதிக கட்சி அப்படி அல்ல. ஒரு எம்.பி, எம்.எல்.ஏ கூட இல்லாத நிலையில் விஜயகாந்த் கட்சியை நம்மிடம் கொடுத்து சென்றுள்ளார். தேமுதிக படுபாதாளத்திற்கு போய்விட்டது என்று விவாதம் செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் மத்தியில் கட்சியை நம்மிடம் கொடுத்து சென்றுள்ளார் விஜயகாந்த்.

திமுக, அதிமுகவுக்கு அடுத்த பெரிய கட்சி தேமுதிக உள்ளது. இந்த பெருமை உங்களை சேரும். பூத் கமிட்டி யாருக்கெல்லாம் வலிமையாக இருக்கின்றதோ அவர்கள் தான் பெரிய கட்சி. 234 தொகுதிகளிலும் நாம் பூத் கமிட்டியை அமைத்துள்ளோம். ஆளும் கட்சி, ஆண்ட கட்சி கூட காசு கொடுத்து தான் பூத் கமிட்டிகளை அமைக்கும்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், கேப்டன் மீதான அன்பினால் காசு, பணம் பார்க்காமல் அமைக்கப்பட்ட பூத் கமிட்டி இது. பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமி சுற்றுப்பயணம் செல்கிறார். அவருக்கு எப்படி கூட்டம் கூடுகிறது? என உலகத்துக்கே தெரியும். 200 ரூபாய் காசு கொடுத்து, பிரியாணி கொடுத்து கூட்டம் கூட்டுகிறார்கள். ஆனால் எங்கள் சுற்றுப்பயணத்தில் மக்கள் அன்பால் குவிகிறார்கள்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா காலத்தில் இருந்தே கூட்டணி குறித்த ஒப்பந்தங்களில் தேதி குறிப்பிட்டு கையெழுத்திடுவதில்லை. அதேபோல தான் தேமுதிக கூட்டணி ஒப்பந்தத்தில் தேதி குறிப்பிட வேண்டாம் என எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டார். அந்த நம்பிக்கையின் படி கையெழுத்திட்டோம். அதனால் தான் நாம் ஏமாந்துவிட்டோம். அதிமுக- தேமுதிக கூட்டணி ஒப்பந்தத்தில் ராஜ்ய சபா இடம் தருவதாக கூறி எடப்பாடி பழனிசாமி நம் முதுகில் குத்திவிட்டார்'' என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசினார்.

இதை தொடர்ந்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, ''பூத் கமிட்டி அமைத்தல், கட்சி வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து ஆலோசனை இன்று (ஆகஸ்ட் 31) நடைபெற்றுள்ளது. 2 ஆம் கட்ட மக்கள் சந்திப்பு பயணம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி திருவண்ணாமலையில் துவங்கப்படும். விஜயகாந்த்துக்கும், மூப்பனாருக்கும் இடையே 40 ஆண்டு கால நட்பு இருந்தது. எங்களது திருமணம் மூப்பனார் மற்றும் மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி தலைமையில் தான் நடந்தது. அந்த அடிப்படையில் தான், நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்வில் தேமுதிக கலந்து கொண்டது.

முதல்வர் வெளிநாடு பயணம் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகள். அவரது பயணம் தமிழகத்துக்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் விதத்தில் உபயோகமாக இருக்க வேண்டும். அவர் அரசு முறையான பயணமாக சென்றுள்ளார். எனவே மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டங்களுக்கு காசு கொடுத்து ஆட்கள் அழைத்து வரப்படுகிறார்கள் என்பது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை.

அதிமுக மட்டும் இல்லை. அனைத்து கட்சி கூட்டங்களுக்கும் காசு கொடுத்து தான் மக்களை அழைத்து வருகின்றனர். அதற்கு தேமுதிக விதி விலக்கு . தவெக தலைவர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் செல்வதற்கு வாழ்த்துக்கள். தற்போது பூத் கமிட்டி அமைக்கும் பணிகள் 80% முடிந்துள்ளது. மீதமுள்ள 20 சதவீதம் பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க உள்ளோம். கூட்டணி குறித்தும், எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவோம்? என்பதையும் பின்னர் அறிவிப்போம்" என்றார்.

