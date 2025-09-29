திருச்சியில் விஜய்க்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு!
விஜய்யை அரசியல் தற்குறி எனக் குறிப்பிட்டு, அவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி திருச்சி மற்றும் கரூரில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.
Published : September 29, 2025 at 8:50 PM IST
திருச்சி: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை கைது செய்ய வலியுறுத்தி திருச்சி மாநகரில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெற உள்ள நிலையில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பிரச்சார பயணத்தை துவங்கியுள்ளன. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த சில வாரங்களாக தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சார சுற்றுப் பயணத்தை சனிக்கிழமை தோறும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில் கடந்த 13 ஆம் தேதி திருச்சியில் தனது முதல் பிரச்சார சுற்றுப் பயணத்தை விஜய் தொடங்கினார். பொதுவாக திருச்சியை ‘திருப்புமுனை மாவட்டம்’ என்று பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கூறி வந்த நிலையில், விஜய் திருச்சியில் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்பட்டது.
அதற்கு அடுத்த வாரமே இரண்டாம் கட்ட பிரச்சார சுற்றுப் பயணத்தை நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டங்களில் மேற்கொண்டார். இந்நிலையில் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் 27 ஆம் தேதி விஜய் பரப்புரை செய்த நிலையில், கரூர் பரப்புரை நாட்டையே உலுக்கும் விதத்தில் அமைந்தது.
இந்த பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவமானது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் இயக்கங்கள் விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மேலும் நெட்டிசன்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் கரூர் மாவட்டத்தில் விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு இடங்களில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் போஸ்டர் ஒட்டி உள்ளனர். அதே போல் திருச்சி மாநகரின் பல்வேறு இடங்களிலும் விஜய்க்கு எதிராக தமிழ்நாடு மாணவர் சங்கம் என்ற பெயரில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.
அந்த போஸ்டரில், ‘39 அப்பாவி உயிர்களை பலி வாங்கி, தப்பி ஓடிய விஜய் என்ற அரசியல் தற்குறியை கொலைக் குற்றவாளி என கைது செய்’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம், சத்திரம் பேருந்து நிலையம், தில்லை நகர் உள்ளிட்ட மக்கள் கூடும் பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டுள்ள இந்த போஸ்டர்களால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.