திருவள்ளூர்: திமுக ஆட்சி பெறுப்பேற்றதில் இருந்து தற்போது வரை சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட ஆணவக் கொலைகள் நடந்துள்ளது என புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் ஆணவப் படுகொலைகள் அதிகரித்து வருவதை கண்டித்தும், ஆணவப் படுகொலைக்காக சட்டமன்றத்தில் தனி சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தியும் புரட்சி பாரதம் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்பாட்டம், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அருகே நேற்று (ஆகஸ்ட் 9) நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் ஜெகன்மூர்த்தி கலந்துகொண்டு, அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்.
பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பூவை ஜெகன் மூர்த்தி, “கவின் ஆணவக் கொலையில் கூலிப்படைக்கு தொடர்பு உள்ளதா? என்பதை போலீசார் கண்டறிய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட பட்டியலின இளைஞருக்கு தமிழக அரசு நீதி வழங்க வேண்டும். கவின் கொலை வழக்கில் சிபிசிஐடி விசாரணையே போதுமானது.
திமுக ஆட்சி பெறுப்பேற்றதில் இருந்து தற்போது வரை சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட ஆணவக் கொலைகள் நடந்துள்ளதன. தொடர்ந்து, காவல்நிலைய மரணங்கள், பாலியல் தொல்லைகள் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லையா? அல்லது சட்டம் ஒழுங்கை பேணி காப்பவர்கள் சரியில்லையா?. இதற்கெல்லாம் தீர்வு காணும் வகையிலும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற ஆணவக் கொலைகள் நடக்காமல் இருப்பதற்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும்” என பூவை ஜெகன்மூர்த்தி வலியுறுத்தினார்.
தொடந்து, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “ தற்போது வரை அதிமுக கூட்டணியில் தான் உள்ளோம். எங்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் ஜனவரியில் நடைபெறும். இந்த பொதுக்குழுவில் கூட்டணி குறித்த இறுதி முடிவு அறிவிக்கப்படும். அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதற்கு விருப்பம் இல்லை. தேர்தலில் நாங்கள் கூடுதல் சீட் கேட்க வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.
முன்னதாக, பூவை ஜெகன்மூர்த்தி தொடர்புடைய சிறுவன் கடத்தல் வழக்கில் திமுக அரசு தீவிரம் காட்டுவதாக தெரிகிறதே என நிருபர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு, “சிறுவன் கடத்தல் தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. நீதிமன்றத்திற்கு கட்டுப்பட்டுள்ளதால் அதுகுறித்து கருத்து தெரிவிக்க முடியாது” என்றார். மேலும், தவெகவுடன் கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, “ ஜெயிக்கிற குதிரை மீதுதான் பந்தயம் கட்டுவார்கள். தேர்தல் நேரத்தில் எந்த குதிரை ஜெயிக்கும் என்பது அப்போதுதான் தெரியும்” என்றார்.
