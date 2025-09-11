"திமுக கூட்டணியில் இருந்து 4 கட்சிகள் நிச்சயம் வெளியேறும்" - பூவை ஜெகன் மூர்த்தி நம்பிக்கை!
ஒரு முறை ஆட்சியை இழந்து, மறுமுறை ஆட்சிக்கு வருவது அதிமுகவுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். மற்ற கட்சிகளுக்கு சாத்தியமில்லை என புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 11, 2025 at 7:20 AM IST
திருவள்ளூர்: வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் திமுக கூட்டணியில் இருந்து 4 கட்சிகள் வெளியேற தயாராக உள்ளன. இதனால், சட்டமன்றத் தேர்தலில் கூட்டணி இல்லாமல் திமுக தனியாக தான் நிற்கும் என புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பூவை ஜெகன் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவராக பூவை ஜெகன் மூர்த்தி பொறுப்பேற்று நேற்றுடன் (செ.11) 23 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. இதனையொட்டி நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பூவை ஜெகன் மூர்த்தி, “கரோனா காலம் மற்றும் சென்னையில் ஏற்பட்ட புயல், மழை காலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதனை மறுந்து விட்டு, தூய்மைப் பணியாளர்கள் வாங்கும் சம்பளத்தை குறைத்து அந்த பணிகளை தனியார் வசம் ஒப்படைக்கிறது. இது நியாமில்லை.
அதே போல், அரசு ஊழியர்களுக்கு கொடுத்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை, ஆட்சிக்கு வந்து நான்கரை ஆண்டுகள் ஆகியும் இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை. மேலும், எஸ்சி (SC), எஸ்டி (ST) பிரிவில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்களை நிரப்புவோம் எனவும் உறுதி அளித்தனர். அதையும் தற்போது வரை நிறைவேற்றவில்லை. எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போது சொன்னதையெல்லாம், ஆளும் கட்சியான பின்பு ஏன் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவில்லை?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த சூழ்நிலையில், தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இதுவரை எவ்வளவு தொகை பெற்று வந்துள்ளார்? எந்தெந்த இடங்களில் தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன? எத்தனை பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது? உள்ளிட்ட விவரங்களை தற்போது வரை வழங்கவில்லை. வெறும் வாய்மொழியாகவும், விளம்பரத்திற்காக மட்டுமே சொல்கிறார்கள். எந்த ஒரு பணியும் நடைபெறவில்லை” என்றும் பூவை ஜெகன்மூர்த்தி குற்றம் சாட்டினார்.
தமிழகத்தில் மும்முனை போட்டி
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ ஆளும் கட்சிக் கூட்டணிகள் வலுமையாக உள்ளாதால் மீண்டும் வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால், இந்த கூட்டணியில் இருந்து, வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் 4 கட்சிகள் வெளியேற தயாராக உள்ளன. கூட்டணி இல்லாமல் தனியாகத்தான் திமுக நிற்கும். இதில், அதிமுக கூட்டணிக்கு ஒரு சில கட்சிகள் வந்து சேரும். தமிழகத்தில் இந்த முறை மும்முனை போட்டிதான் நிலவும்.
அதிமுகவுக்கு மட்டுமே சாத்தியம்
ஒரு முறை ஆட்சியை இழந்து, மறுமுறை ஆட்சிக்கு வருவது அதிமுகவுக்கு மட்டுமே சாத்தியமானது. மற்ற கட்சிகளுக்கு சாத்தியமில்லை. தற்போது வரை புரட்சி பாரதம் கட்சி அதிமுக கூட்டணியில் நீடித்து வருகிறது. வரும் ஜனவரியில் நடைபெறும் பொதுக்குழுவில் யாருடன் கூட்டணி? என்பதை புரட்சி பாரதம் அறிவிக்கும். அதற்குள் தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த உள்ளோம். எங்கள் கட்சி இடம் பெறும் கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும்” என்றார்.
தொடர்ந்து, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தொண்டர்கள், ஏர்போர்ட் மூர்த்தியை தாக்கியது குறித்த கேள்விக்கு, “அரசியலில் விமர்சனத்தை ஏற்றுக் கொள்ளும் பக்குவம் வேண்டும். அவ்வாறு ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதவர்கள் இதுபோன்ற அராஜகத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்” என பூவை ஜெகன் மூர்த்தி குற்றம் சாட்டினார்.