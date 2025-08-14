சென்னை: பூந்தமல்லி அருகே வளர்ப்பு நாய் கடித்து குதறியதில் உரிமையாளர் மூக்கு துண்டான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
பூந்தமல்லியை அடுத்த காவல்சேரி பகுதியில் கணேஷ் (35) என்பவர் சொந்தமாக வீடு கட்டி வருகிறார். அங்கு அதிகளவில் கட்டுமான பொருட்கள் இருப்பதால், திருடர்கள் வந்து அதனை திருடி செல்லாமல் இருப்பதற்காக வீட்டில் வளர்க்கப்படும் நான்கு நாய்களை பணி நடக்கும் இடத்தில் கட்டி வைத்து பராமரித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், நேற்று மாலை நாய் ஒன்று திடீரென கணேஷின் கை, கால்களை கடித்து குதறிய நிலையில், ஒரு பக்க மூக்கையும் கடித்து துப்பியுள்ளது. இதில் அவரது மூக்கின் ஒரு பகுதி துண்டாகி படுகாயம் அடைந்தார்.
கணேஷின் அலறல் சப்தம் கேட்டு ஓடி வந்த அக்கம் பக்கத்தினர், அவரை மீட்டு உடனடியாக அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து வெள்ளவேடு காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பாக காவல் துறையினர் கூறுகையில், வீட்டை விட்டு வெளியே நாய்களை கொண்டு வராமல், உள்ளே வைத்து கணேஷ் பராமரித்து வந்ததாக அருகில் வசிப்பவர்கள் தெரிவித்ததாகக் கூறினர்.
இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் கணேஷ் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், காவல் துறையினர் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய போது, அவரை கடித்து குதறிய நாய் தடை செய்யப்பட்ட பட்டியலில் இருக்கும் ராட்வீலர் இனத்தை சேர்ந்தது என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த நாயை சில ஆண்டுகளாக கணேஷ் வளர்த்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. தடை செய்யப்பட்ட நாய்கள் வளர்த்து வந்தால், உடனடியாக அதை காப்பகத்தில் ஒப்படைக்குமாறு உரிமையாளர்களுக்கு அரசு தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டு இருந்தது. இந்த சூழலில், செல்லமாக வளர்த்த நாயே வீட்டு உரிமையாளரின் மூக்கைக் கடித்து துப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.