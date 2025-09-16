தமிழ்நாட்டில் வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 74 ஆயிரமாக உயருகிறது!
தமிழ்நாட்டில் 68 ஆயிரம் வாக்குச் சாவடிகள் உள்ள நிலையில், தற்போது வாக்குச் சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 74 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட உள்ளது.
Published : September 16, 2025 at 8:09 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வாக்குச் சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 74 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட உள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை, ஒன்றில் அதிகமாகவும், மற்றொன்றில் குறைவாகவும் உள்ளது. அதிகமாக வாக்காளர்கள் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் நீண்ட நேரம் மக்கள் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களிக்கும் நிலை உள்ளது. அதே நேரத்தில் குறைவாக வாக்காளர்கள் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் விரைவில் வாக்குப்பதிவு முடிந்து விடும்.
பல வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் காத்திருப்பதால் மொத்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம் எவ்வளவு என்பதை அறிவிப்பதில் பெரும் குழப்பம் நிலவி வந்தது. ஒரு வாக்குச் சாவடியில் அதிகபட்சமாக 1200 வாக்காளர்கள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். அதிகமாக வாக்காளர்கள் இருந்தால் வாக்குச் சாவடிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் அறிவித்தது.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் வரும் சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக வாக்குச் சாவடிகளின் எண்ணிக்கையை 74 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது 68 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தன. ஒரு வாக்குச் சாவடியில் 1,200 வாக்காளர்களுக்கு மேல் இருக்க கூடாது என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருப்பதால், தமிழ்நாட்டில் வாக்குச் சாவடிகள் மறு சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன்படி தமிழகத்தில் புதிதாக 6 ஆயிரம் வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இந்தப் பணிகளை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மேற்கொண்டு வாக்குச்சாவடி பட்டியலை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
இதன்படி, அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் தமிழ்நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் பிரநிதிகளுடன் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி அவர்களின் கருத்துகளை பெற்று வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியலை இறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது.
இதையடுத்து புதிய வாக்குசாவடி பட்டியல் தயாரிக்கப்படும். அந்த பட்டியல் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அனுமதி பெறப்படும். பின்னர், புதிய வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் தேர்தல் ஆணையத்தில் வெளியிடப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.