காட்டுப் பகுதியில் எரிந்த நிலையில் பெண் எலும்பு கூடு; ''உயிரிழந்தவர் பெண்ணா?'' என விசாரணை! - TIRUVALLUR WOMAN SKELETON

போலீசார் வந்து எலும்புக்கூடு மற்றும் மண்டை ஓட்டினை கைப்பற்றினர். அருகிலேயே தலைமுடி நீளமாக உள்ளது. பர்ஸ், செல்போன் ஆகியவையும் எரிந்த நிலையில் கிடந்ததுள்ளது.

சம்பவ இடத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம்
சம்பவ இடத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2025 at 5:28 PM IST

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காட்டுப் பகுதியில் மனித எலும்பு கூடு, மண்டை ஓடு ஆகியவை எரிந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே உள்ள கிராமம் அரியத்தூர். இங்கு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காட்டுப் பகுதியில் மண்டை ஓடு மற்றும் எலும்பு கூடு எரிந்த நிலையிலும், கொஞ்சம் அழுகிய நிலையிலும் துர்நாற்றம் வீசி காணப்பட்டது.

அப்பகுதிக்கு இன்று காலை மரம் வெட்ட சென்றவர்கள், இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து, கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் தகவல் தெரிவித்தனர். முதலில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து பார்த்த போது, காட்டுப் பகுதியில் கிடந்தது மனித எலும்பு என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, உடனடியாக பென்னலூர்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து எலும்புக்கூடு மற்றும் மண்டை ஓடை கைப்பற்றினர். அவற்றின் அருகிலேயே தலைமுடி நீளமாக கிடந்துள்ளது.

மேலும் பர்ஸ், செல்போன் ஆகியவையும் எரிந்த நிலையில் கிடந்தது. அவற்றை கைப்பற்றிய போலீசார் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இதுதொடர்பாக கும்மிடிப்பூண்டி பொறுப்பு டிஎஸ்பி ஜெயஸ்ரீ, ஊத்துக்கோட்டை ஆய்வாளர் தேவராஜ், பென்னலூர்பேட்டை உதவி ஆய்வாளர் வேலு மற்றும் காவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், உடல் எரிந்த நிலையில் கிடந்ததால் கொலையா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

